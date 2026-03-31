"Michelle, ¿no quiere ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas?": Bachelet revela que Piñera le sugirió ser candidata con su apoyo

La exmandataria aseguró que seguirá con su candidatura a la secretaría general de Naciones Unidas, respaldada por Brasil y México.

La exmandataria Michelle Bachelet se refirió este martes a su candidatura a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuyo apoyo fue retirado la semana pasada por el Gobierno, pero que aún cuenta con el respaldo de Brasil y México.

"Existe una voluntad de un grupo de países, de un grupo de mujeres sobre todo, de que la próxima secretaria general sea una mujer”, dijo en el marco del conversatorio “Riesgos y Retos de la Democracia: A 20 años del primer gobierno paritario presidido por una mujer”, organizado por la Universidad de Valparaíso.

Además de explicar que actualmente son cuatro los candidatos en carrera, a diferencia de los 13 de la vez pasada, la exmandatario señaló que “la idea, que no es escrita, era que esta vez sea de la región de América Latina y el Caribe e idealmente una mujer”, indicó.

En tanto, también reveló que, en su momento, como Presidente el fallecido Sebastián Piñera le ofreció apoyar su candidatura como secretaria general en el organismo.

“Cuando yo estaba en Naciones Unidas, dirigiendo una agencia, vine a Chile. Yo venía de ver a mi familia, Pascua, Año Nuevo y vine. Y cuando yo venía, el Presidente Piñera siempre me invitaba a reunirme para conversar distintos temas, para que uno le diera opinión o le sugiriera cosas”, comentó.

Agregó que “estando yo ahí me dice ‘Michelle, ¿no quiere ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas? Y yo en ese momento jamás lo hubiera pensado. Le dije ‘no, de ninguna manera’. ‘No, pero te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo’”.

Así, reafirmó que cuenta con el apoyo de Brasil y México para su candidatura.

“Y vamos a seguir adelante porque cualquiera sea el resultado, vale la pena dar la pelea”, enfatizó.

Salida de directora del Sernameg

Bachelet también se refirió esta tarde al despido de la directora nacional del Servicio Nacional de Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Priscilla Carrasco, que se encuentra afectada por un cáncer y que ha generado cuestionamientos hacia el Gobierno de José Antonio Kast, incluso desde partidos del oficialismo.

Calificándolo como un caso “muy triste”, la exmandataria señaló que “las decisiones de Estado hablan de las prioridades”. A lo que agregó que “es una señal súper preocupante del valor que le damos al cuidado, la dignidad y los derechos de las personas y también de las mujeres, sin duda”.