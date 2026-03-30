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Las propuestas con las que el propio oficialismo presiona a Kast para enfrentar los efectos del alza de los combustibles

Cual más cual menos, todos los partidos del sector han hecho públicas algunas medidas que esperan que el Gobierno aplique en medio de la emergencia generada.

Por: C. Rivas y R. Carrasco

Publicado: Lunes 30 de marzo de 2026 a las 12:49 hrs.

Congreso gobierno José Antonio Kast Jorge Quiroz Partido Nacional Libertario Partido Republicano UDI RN
<p>Hoy se cumple una semana desde el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el histórico aumento en los precios de los combustibles.</p>

Hoy se cumple una semana desde el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el histórico aumento en los precios de los combustibles.

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