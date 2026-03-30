Las propuestas con las que el propio oficialismo presiona a Kast para enfrentar los efectos del alza de los combustibles

Hoy se cumple una semana desde el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el histórico aumento en los precios de los combustibles.

Cual más cual menos, todos los partidos del sector han hecho públicas algunas medidas que esperan que el Gobierno aplique en medio de la emergencia generada.

Mientras la desaprobación ciudadana a la gestión del presidente José Antonio Kast sigue subiendo, esta última semana a raíz de las medidas implementadas para intentar mitigar el alza histórica de los combustibles en Chile, desde el oficialismo no le están facilitando las cosas al Gobierno, pues incluso parlamentarios del Partido Republicano ya hicieron su lista de pedidos, que esperan contemple el Ejecutivo en un segundo paquete de medidas o derechamente en el proyecto de “reconstrucción nacional”.

Ello, sin mencionar que en Chile Vamos también tienen sus listas de peticiones. Todo, en un escenario en que parlamentarios y dirigentes políticos están conscientes de los efectos políticos de la decisión del Gobierno de no utilizar el Mepco.

De hecho, desde la bancada de la UDI plantea que “considerando en todo momento las restricciones fiscales existentes, se vuelve necesario que el Ejecutivo evalúe la implementación de nuevas medidas de apoyo para las familias chilenas, que permitan enfrentar de manera más efectiva el impacto de estas alzas, especialmente si el actual escenario internacional se extiende en el tiempo”.

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Disminuir el número de diputados

La bancada de diputados gremialista divide las medidas que solicitan implementar en de corto y mediano plazo y políticas. En las de corto plazo, donde se percibe un estilo muy parecido al PDG, proponen adelantar el pago y ampliar la cobertura del Bono Invierno, postergar el pago del Permiso de Circulación 2026, postergación del pago de la primera cuota del impuesto territorial (contribuciones), devolver el IVA de la canasta básica al 40% más vulnerable de la ciudadanía, devolver el IVA de los textos escolares a padres y apoderados; y, Subsidio temporal focalizado ante el alza en el precio del gas licuado. Y entre la medida de mediano plazo apunta a Ampliar los beneficios de la Ley 21.505 sobre electromovilidad.

En cuanto a las propuestas políticas, los diputados de la UDI plantean la reducción del número de parlamentarios a 120 diputados, la difusión de ministerios y reestructuración de servicios públicos; reevaluar o suspender programas mal evaluados por la Dipres, realizar las sesiones del Congreso de los lunes en Santiago.

Los diputados de la UDI argumentan que este petitorio se debe que el impacto de las recientes alzas en los combustibles adquiere una dimensión aún más compleja para las familias de clase media y los sectores más vulnerables, “quienes sufrirán efectos inmediatos en su vida cotidiana, ante el encarecimiento del transporte, los alimentos y una serie de bienes y servicios esenciales”.

Por su parte, la presidenta de Renovación Nacional (RN), senadora Andrea Balladares, enfatizó que la decisión de la colectividad es ser “responsables” fiscalmente, pero también “empáticos” con la ciudadanía, porque aun antes del alza de los combustibles, los chilenos ya atravesaban una situación difícil. “Y, en esa línea, hemos tenido distintas reuniones y trabajo conjunto con el ministro Quiroz, al que obviamente le hemos entregado una serie de líneas de acción que queremos que vayan en la línea de proteger a las pymes, proteger el transporte público y distintos medios de transporte y también cómo las familias de clase media enfrentan este aumento del costo de la vida”, se explayó la dirigente.

Balladares añadió que los equipos técnicos del partido, del Instituto Libertad y de los parlamentarios, están trabajando en una eventual modificación del Mepco, que lo flexibilice el mecanismo y “nos permita enfrentar escenarios como el que hoy día vivimos, producto de la guerra en Medio Oriente”. En este escenario esperan tener una propuesta en las próximas semanas.

Impulsar la electromobilidad

Y los propios diputados republicanos propusieron que el Gobierno intervenga para que las concesionarias “bajen los peajes y los tags” transitoriamente. Ello, porque en el partido tienen la convicción de que si la guerra en Medio Oriente se extiende por más tiempo va a ser necesario un segundo paquete de medidas o incluir algunas en el proyecto misceláneo de reconstrucción nacional. Incluso el timonel de la colectividad, senador Arturo Squella, tras una reunión en la Subdere explicó que “hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de aprovechar este momento precisamente para impulsar la electromovilidad de una manera más decidida por parte del Estado, particularmente el Gobierno” y también se sumó a otra idea de la UDI, al de extender la duración de los permisos de circulación.

Otra idea que planteó Squella es la de permitir el uso de las vías exclusivas para las personas que se transportan en vehículos eléctricos, destacando que muchas de estas medidas no tienen un costo fiscal, pero que “si es que el Gobierno, a nivel central, no da una señal potente en esta línea, es difícil que se pueda aprovechar el impulso y eso es lo que nosotros queremos hacer”.

Mientras que el fundador y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, propuso reducir el IVA a los combustibles cuando estos superen un determinado valor. “Creo que el Estado todavía puede hacer una modificación tributaria que no va a solucionar el problema, pero reduce el peso específico de la carga que recaerá sobre todos los ciudadanos producto de la guerra en Irán”, argumentó el mismo día que se conoció el decreto con el que se introdujeron modificaciones al Mepco.