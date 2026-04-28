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Quiroz y la polémica por oficio Dipres: "Es una comunicación interna entre ministerios... como que alguien revise la carta de una pareja y empieza a dar opiniones"

El ministro de Hacienda defendió su rol al mando de las finanzas públicas y las medidas adoptadas afirmando que “tengo el respaldo del Presidente… el ministerio de Hacienda siempre ha tenido poder y se trata aquí de habitar el cargo”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Martes 28 de abril de 2026 a las 10:26 hrs.

Jorge Quiroz Ministro de Hacienda Reactivación Proyecto de ley Rodolfo Carrasco
<p>Quiroz y la polémica por oficio Dipres: "Es una comunicación interna entre ministerios... como que alguien revise la carta de una pareja y empieza a dar opiniones"</p>

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