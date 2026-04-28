Quiroz y la polémica por oficio Dipres: "Es una comunicación interna entre ministerios... como que alguien revise la carta de una pareja y empieza a dar opiniones"

El ministro de Hacienda defendió su rol al mando de las finanzas públicas y las medidas adoptadas afirmando que “tengo el respaldo del Presidente… el ministerio de Hacienda siempre ha tenido poder y se trata aquí de habitar el cargo”.

"El oficio (Dipres) ocupa las palabras, que no son las perfectas en términos de comunicaciones, porque no está diseñado para ser comunicado al público general", sostuvo este martes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para explicar la polémica generada por la instrucción emitida a los ministerios de descontinuar los programas públicos mal evaluados, donde luego debió salir a explicar la propia Dipres que se trataba de un error conceptual y la palabra adecuada era “reformular”, por ejemplo, el plan nacional de alimentación escolar.

En entrevista con Radio Infinita, lamentó la filtración del oficio y sostuvo que el documento en cuestión "es una comunicación interna entre ministerios. Esto es como un poquito que alguien venga y revise la carta de una pareja y empieza a dar opiniones”.

De todas formas, insistió en que está ocupando las mismas palabras de la Comisión Asesora para las Reformas Estructurales al Gasto Público de 2025 que lideraba el exministro de Hacienda Mario Marcel para indicar que “el programa es el que no debe continuar operando, no la política" pública que está establecidas por ley.

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El ministro también se refirió al proyecto de reconstrucción y reactivación presentado al congreso afirmando que pese a las solicitudes del Frente Amplio y el PC de dividir el proyecto en los temas tributarios y los de reconstrucción, la decisión del Ejecutivo es mantener la norma como un solo texto.

Quiroz dijo que “no hay ninguna” posibilidad de dividir el texto “porque este es un todo concatenado, que reactiva en el corto plazo con las medidas de reconstrucción, para lo cual tiene medidas tributarias”.

Explicó que “todos lo que nos han dicho que esto es solo un tema de impuestos, también es un tema de permisos y de certezas en materia de la validez de los permisos que se otorgan para hacer las inversiones. Hay que entenderlo completo y no tenemos ninguna intención de dividirlo”; y planteó a la oposición que “si ellos quieren la parte de reconstrucción, votarán en la parte de la reconstrucción a favor y en la otra en contra y después contaremos los votos”.

El ministro también defendió el acuerdo con el PDG, para incorporar medidas de IVA a pañales y medicamentos, que garantizó los votos a favor en general de esa colectividad afirmando que “creo que es un gran paso y creo que vamos a hacer muchas cosas juntos”.

Respecto del impuesto a las empresas de menor tamaño, dijo que “este gobierno desde siempre ha dicho que el impuesto a las PYME del 12,5% se va a mantener, solo que no está en este proyecto”.

Proyecto Deficitario





El titular de Hacienda reconoció que el proyecto es deficitario, asegurando que “el proyecto es extremadamente honesto y transparente. Detallamos precisamente en el informe regulatorio a través de qué mecanismo estimamos que este crecimiento va a ocurrir. Somos muy conservadores y en ningún caso decimos que esto no va a tener efecto en recaudación. Lo revelamos con plena transparencia. Hay un efecto recaudación en el año 2030 de del orden de US$1.200 millones”.

Y aclaró que “el objeto de este proyecto no es recaudar, es crecer” y respecto a las críticas por la falta de compensaciones por la rebaja de algunos tributos indicó que “se ha dicho muchas veces que hay que compensar cada aumento de impuesto con otro impuesto. Nosotros pensamos que no, que hay muchísima evidencia de gasto público no gastado”.

Por lo anterior a modo de ejemplo mencionó “como estamos gastando plata precisamente cumpliendo garantías de gente que no pagaba y después hemos descubierto que hay gente de sueldos muy altos que no paga, incluso personas con vida pública que no pagan".

Entonces, puntualizó "no vemos por qué tenemos que subir los impuestos para poder seguir sosteniendo esos gastos y, por lo tanto, esto hay que verlo también de modo coherente, a pesar de que no es parte de este proyecto, con los esfuerzos fiscales que estamos haciendo de eliminar gasto superfluo, aumentar eficiencia y evitar el fraude social”.

Crédito al empleo

Respecto al crédito al empleo que incluye la propuesta enviada al congreso, defendió la medida afirmando que “nosotros salimos acá principalmente a retener y a defender el empleo que hay”; y planteó que “la medida principal que hace empleo en Chile no es esta, sino que es el crecimiento que ha ocurrir producto de mayores inversiones que este proyecto de ley va a poder abrir y va a poder dinamizar”.

Detalló que en lo específico “esta es una herramienta que es un crédito tributario, o sea, es parte de la rebaja tributaria diferenciada a las empresas, está inscrita en ese contexto. Va a favorecer más a quien emplee más, sobre todo los sectores más vulnerables; y está ligado directamente al empleo formal”.

Agregó que “esto es muy relevante, porque el 85% aproximadamente las empresas que se benefician con esta rebaja tributaria, son efectivamente las pymes y lo que les preocupa principalmente es la liquidez mes a mes. Esto es una inyección de liquidez mes a mes para las pymes” y esa es la forma que toma esta rebaja tributaria “que equivale a unos tres puntos de rebaja tributaria aproximadamente y que es la que comienza el día número uno”.

"Se trata de habitar el cargo"

Quiroz también se dio tiempo para valorar el trabajo que han estado realizando en conjunto con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el titular de la Segpres, José García Ruminot. “La verdad es que nos hemos complementado extraordinariamente bien con los ministros García Ruminot y Alvarado. Trabajamos juntos, nos repartimos las tareas, estoy feliz trabajando con ellos y supongo que también están felices trabajando conmigo”.

Consultado por su parecer respecto de la proyección en la opinión pública como una figura más allá de Hacienda también de peso político con muchísimo poder indicó que “yo solo estoy buscando hacer mi trabajo. Tengo el respaldo del Presidente para hacerlo, estamos haciendo transformaciones relevantes y no me parece que la posición de excesivo poder o más poder sea un tema que esté en mi objetivo”.

Agregó que “el ministerio de Hacienda siempre ha tenido poder y se trata aquí de habitar el cargo, y cuando uno habita el cargo de ministro Hacienda en su plenitud termina ejerciendo el poder que va con el cargo”.