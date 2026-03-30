Steinert se reúne con la Dipres e informa que no habrá recorte de presupuesto para el Ministerio de Seguridad

La jefa de la cartera confirmó la determinación, que fue mandatada por el Presidente José Antonio Kast.

Cerca de las 15:00 horas de este lunes, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, confirmó que su cartera estará liberada del millonario recorte de gasto en el sector público, que consta de la rebaja del 3% aplicada a todos ministerios con el que se busca generar ahorros por US$ 4.000 millones este año.

“Tenemos una buena noticia”, fueron las palabras con las que la ministra informó la medida, que contemplaba más de $ 70 mil millones en recortes para la cartera, y que además recortaba cerca del 64% del presupuesto del Plan Contra el Crimen Organizado (PNCO) presentado por la administración anterior, pero que finalmente se decidió mantener dentro del presupuesto anual.

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Esto, dijo la secretaria de Estado, se debe a la obligación de “responder a las necesidades urgentes de nuestras policías, garantizar su funcionamiento, fortalecer su capacidad operativa, y dar respuestas concretas a la ciudadanía”.

Asimismo, la ministra adelantó que además de no recortar el presupuesto de la cartera, comenzará un trabajo colaborativo con la Dirección de Presupuestos (Dipres), con el fin de que "ellos (PDI y Carabineros de Chile) tengan más herramientas, por ejemplo de protección, chalecos antibalas, medios tecnológicos también”.

Consultada por la determinación de no bajar el presupuesto de su ministerio, Steinert sostuvo que como cartera “nos sentamos, intentamos, lo vimos, lo analizamos, lo estudiamos y finalmente se llegó la convicción que en seguridad, dada la dada la importancia que tiene la crisis que estamos viviendo, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio”, lo que además confirmó como un “mandato del Presidente” José Antonio Kast.