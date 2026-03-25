Tras 10 años de espera, Cámara de Diputados aprueba la reforma a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales
Por mayoría, la instancia dio luz verde al proyecto que resolverá temas de fiscalización, conflictos de interés y fomentará la participación de los hinchas.
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Se terminó el partido para poder regular a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales -bajo la ley 20.019- (SADP), un proyecto liderado por el senador Matías Walker (Demócratas).
A horas del mediodía, la Cámara de Diputados aprobó -por 148 votos a favor y una abstención- el informe de recomendaciones y enmiendas propuestas desde el Senado hace unas semanas, con lo que dejó a la iniciativa en su trámite final a la espera de ser publicada en el Diario Oficial.
A pesar del lobby realizado por dirigentes del fútbol y empresarios para rechazar la propuesta, y de su larga tramitación, la reforma busca mejorar el tratamiento legítimo de la actividad deportiva y contribuir a un sistema más transparente en cuanto a materia de negocios y la fiscalización por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Sumado a lo anterior, pretende transparentar quienes son los dueños y beneficiarios finales de los clubes deportivos; esclarecer que ningún accionista mayoritario tenga participación en otras instituciones deportivas; que los representantes de jugadores no participen ni tengan injerencia en la toma de decisiones por parte del directorio; y fomentar la participación de hinchas en mesas de diálogos con las SADP.
Tras la votación, Walker declaró que “este proyecto nunca tuvo color político, con el apoyo de muchas corporaciones que nos señalaron la necesidad de avanzar en terminar con la multipropiedad, con los representantes extranjeros que eran dueños de clubes y por lo tanto eran dueños de la selección chilena porque no estaba separada la Federación de la Liga. Vamos a saber por fin quiénes son los verdaderos dueños de los clubes”.
El punto más importante por el cual se demoró su tramitación es que ahora se deberá separar a la Federación de Fútbol Profesional de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), dando paso también a la creación de la Liga Profesional de Fútbol. Esto dará paso a la nueva facultad que tendrá la CMF de fiscalizar el cumplimiento de la norma aprobada.
“Hoy es un día histórico porque podemos devolver el fútbol y el deporte a los hinchas (...) Durante años hemos visto cómo el modelo de las SADP ha destruido nuestro fútbol. Cómo los representantes de jugadores convirtieron todo en un negocio, cómo nos llenaron de conflictos de intereses (...) se prometió profesionalizar el deporte y tener transparencia, pero eso nunca llegó”, declaró en su votación a favor el diputado por el Partido Demócrata Cristiano, Patricio Pinilla.
Una vez publicada en el Diario Oficial, los clubes e instituciones podrán empezar a ejecutar lo que exige la ley en un plazo de 18 meses.
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