Gremios industriales solicitan a ministra de Energía reducir el período de hora punta para bajar uso de diésel
Acenor, Asimet, Asiquim, Chilealimentos y Pescadores Industriales del Biobío sostienen que el actual esquema de seis meses de control de punta genera efectos relevantes sobre la productividad y el empleo.
Noticias destacadas
En un contexto de fuerte alza de diésel, las asociaciones de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor), Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), Industriales Químicos de Chile (Asiquim), Empresas de Alimentos de Chile (Chilealimentos) y Pescadores Industriales del Biobío enviaron una carta a la ministra de Energía, Ximena Rincón, solicitando reducir el periodo de control de horas de punta del sistema eléctrico, vigente actualmente entre abril y septiembre de cada año.
Según explican los gremios en la misiva, el actual esquema de seis meses de control de punta genera efectos relevantes sobre la productividad y el empleo, ya que muchas empresas se ven obligadas a reducir producción o reorganizar turnos entre las 18:00 y las 22:00 horas, así como a recurrir a la autogeneración en base a combustibles fósiles, especialmente diésel, cuyo precio se ha incrementado significativamente.
Las asociaciones recuerdan que, durante 2020 y 2021, cuando el período de punta se redujo a dos meses por la crisis sanitaria, muchas industrias reportaron aumentos de productividad entre 8% y 25%, menor uso de diésel y mejores condiciones laborales para sus trabajadores.
En concreto, los gremios solicitaron al Ministerio de Energía abrir una mesa de trabajo para revisar en profundidad el diseño del período de control de punta, de manera de compatibilizar las señales de eficiencia del sistema eléctrico con la competitividad de los sectores productivos, el cuidado del medio ambiente y la necesidad de un uso más racional de combustibles como el diésel.
En un comunicado, se precisa que, según una encuesta aplicada en 2024 por Acenor a clientes libres mineros, industriales, comerciales y de transporte, un 24% de las empresas reduce producción durante el período de control de punta y un 23% autogenera con combustibles fósiles, porcentajes aún mayores en el caso de la industria manufacturera.
Esto, se añade, no solo encarece los costos energéticos, sino que también aumenta las emisiones locales y dificulta el cumplimiento de planes de descontaminación y metas de descarbonización.
En el escrito se detalla que el horario de control de punta se creó para dar una señal a la demanda en las horas en que es más caro para el sistema contar con capacidad de generación disponible, porque históricamente se asociaba a meses de menor generación hidráulica y mayor estrechez del sistema.
Sin embargo, advierten que hoy la matriz es mucho más renovable y las máximas demandas se concentran en meses de verano, por lo que mantener un periodo tan extenso de punta implica que muchas empresas reducen producción o autogeneran con diésel en ese horario, con efectos negativos en productividad, costos y emisiones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gerentes legales siguen ganando más que sus pares mujeres, pero la brecha se ha ido acortando
Así lo deja de manifiesto el último estudio de Idealis Legal Recruitment, según el cual por cada diez gerentes legales hombres con un salario mensual líquido sobre $ 10 millones, hay dos gerentas.
Desde Temuco Araucaria Venture levanta su primer fondo de inversión para startups tecnológicas
Con aportes de Corfo y capital privado, la nueva firma liderada por mujeres busca invertir en foodtech, agtech y climatech que desarrollen soluciones para las industrias acuícola, frutícola y de semillas.
BRANDED CONTENT
Llega el Black Sale y con ello una avalancha de estímulos que ponen a prueba tus habilidades en materia financiera.
El primer consejo es simple, aunque no siempre fácil de aplicar: evitar las compras impulsivas. Las promociones suelen generar una sensación de urgencia, con llamados como “últimas unidades”, o “solo por hoy”.
Llega el Black Sale y con ello una avalancha de estímulos que ponen a prueba tus habilidades en materia financiera.
El primer consejo es simple, aunque no siempre fácil de aplicar: evitar las compras impulsivas. Las promociones suelen generar una sensación de urgencia, con llamados como “últimas unidades”, o “solo por hoy”.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete