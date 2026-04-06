ANP expresa a ministra Sedini críticas por el clipping y presiona por pago de deuda del Servel a medios

La directiva pidió al Gobierno medidas urgentes para garantizar la transparencia, la probidad y la eficiencia en la inversión estatal en los medios de comunicación.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) solicitó formalmente al Gobierno la adopción de medidas urgentes para garantizar la transparencia, la probidad y la eficiencia en la inversión estatal en los medios de comunicación.

En el encuentro de la directiva del gremio con la Ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, los representantes de la asociación enfatizaron que el financiamiento público debe ser una condición estructural para proteger la libertad de expresión y el pluralismo informativo, y advirtieron que la actual falta de un diseño normativo objetivo perjudica la sostenibilidad de la prensa.

Por parte de la ANP estuvieron presentes, su presidente José Tomás Santa María; los vicepresidentes Pamela Castro, Víctor Massa y Juan Jaime Díaz; el director Maximiliano Valdés; el secretario general Sebastián Zárate, y la gerente general Claudia Chateau.

Uno de los principales puntos levantados fue la denuncia por la contratación ilegal de servicios de clipping por parte de diversos órganos del Estado. La Asociación advirtió que el sector público contrata actualmente a empresas de monitoreo que reproducen y comercializan contenidos periodísticos íntegros sin contar con la autorización de los titulares, lo que constituye una infracción directa a la Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual.

Asimismo, cuestionó el doble estándar estatal de exigir estrictas licencias para el uso de software en sus licitaciones, pero omitir este requisito para los contenidos de prensa, normalizando la expropiación del trabajo intelectual de los medios.

Santa María, titular de la ANP, destacó que es fundamental que el Estado sea el primero en respetar la legalidad vigente. “El uso de servicios de clipping sin licencia no solo vulnera la propiedad intelectual, sino que debilita la sostenibilidad de los medios al sustituirlos en el mercado de forma ilícita. Por eso le pedimos al Gobierno exija la acreditación de estas licencias como un requisito de admisibilidad obligatorio en toda licitación de monitoreo de prensa y así corrija esta distorsión".

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En la oportunidad, el gremio también expuso el grave incumplimiento de pago por parte del Servel hacia los medios regionales. Se detalló que, tras emitir órdenes de compra formales en octubre de 2025 para la publicación de nóminas electorales, el organismo suspendió unilateralmente los servicios a solo 48 horas de su publicación. Dado que los medios ya habían realizado entre el 95% y el 100% del trabajo -incluyendo maquetación, diagramación y reserva de portadas-, la negativa de pago constituye una señal devastadora de parte del Estado. En esa línea, se solicitó al Ejecutivo coordinar de manera urgente con el Servel el cumplimiento de estas obligaciones contractuales.

Durante el encuentro, en el que también participó el subsecretario Juan Francisco Lagos, se abordaron además temas como el rol de los medios frente a la desinformación.

La ANP concluyó que las medidas necesarias para corregir estas situaciones no requieren cambios legales, sino decisiones administrativas que permitan resguardar los derechos de autor y fortalecer el pluralismo informativo.