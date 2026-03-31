Blanco y Negro multiplica por siete sus utilidades, mientras que las ganancias de Azul Azul se reducen a la mitad

En el ejercicio 2025, la sociedad concesionaria de Colo Colo se vio beneficiada por asuntos tributarios, mientras que costos elevados por el uso del Estadio Nacional y un plantel más caro perjudicaron a la firma detrás de la "U".

A pesar de haber caído en el Superclásico, Colo Colo le sacó ventaja a la “U” en la tabla de posiciones y también en la planilla de estados financieros.

Tanto Blanco y Negro como Azul Azul -las sociedades que, respectivamente, están detrás de ambos clubes de fútbol- reportaron este martes sus resultados al cierre de 2025 a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La firma tras Colo Colo informó una caída de un 13,2% en sus ingresos, hasta los $ 41.086 millones.

Lo anterior se explica por una disminución de un 16% en los ingresos por recaudación, debido a la eliminación temprana en fase de grupos del primer equipo en la Copa Libertadores.

Si bien el club vendió a Maximiliano Falcón al Inter Miami -el popular equipo de Lionel Messi en la liga estadounidense MLS- por US$ 2,5 millones y tuvo una participación de 2,7 millones de euros en la venta de Pablo Solari al Spartak Moscú; estas ventas, como conjunto, fueron más bajas que las de 2024, que incluyeron el traspaso de Jordhy Thompson por US$ 1,5 millones al FC Oremburg de Rusia, el de Damián Pizarro a Udinese por 3,5 millones de euros y el de Carlos Palacios a Boca Juniors por US$ 4,8 millones.

En contraste, los ingresos por publicidad crecieron un 19% debido al cierre y renovaciones de nuevos contratos comerciales como Adidas, Jugabet y el aumento de royalties por el centenario de Colo Colo. En tanto, los ingresos por derechos de televisión bajaron un 25%.

Con todo, las utilidades de Colo Colo se multiplicaron más de siete veces, pasando de $ 668 millones en 2024 a $ 5.095 millones en 2025.

Blanco y Negro explicó este resultado por un resultado operacional con una utilidad de $ 5.646 millones, el doble que el del año anterior. Ese buen resultado, señaló, se debe a que en marzo de 2025 se realizó el pago del convenio anual con la Tesorería General de la República (TGR), correspondiente al 3% de los ingresos de 2024. Al momento del pago, producto de la Ley de Cumplimiento Tributario, se condonaron el 100% de los intereses y multas de los folios cancelados en ese momento, lo que representó una utilidad financiera de $ 2.137 millones, detalló el club.

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Ganancias de la “U” se reducen

Azul Azul, en tanto, vio crecer un 48% sus ingresos a $ 35.541 millones, contrarrestado por un incremento de un 51% en los costos de venta, que pasaron a representar $ 27.218 millones en el ejercicio anual.

Las utilidades de la sociedad bajaron 52,53%, cerrando el periodo con ganancias por $ 591 millones.

La concesionaria explicó que en 2025 la operación mejor por una mayor venta de publicidad, por la venta de los derechos del jugador Marcelo Morales y por el aumento de partidos al participar en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, lo que implica pagos asociados a esos torneos.

Eso sí, en relación a los costos de operación, expuso que sufrieron un aumento producto de las exigencias de seguridad al organizar partidos en el Estadio Nacional, que tiene una mayor capacidad de espectadores.

Asimismo, el club señaló que “ha experimentado un aumento en los costos de remuneraciones y amortización de pases asociado al plantel profesional, todo debido a la conformación de un equipo competitivo para enfrentar los torneos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Torneo Nacional y Copa Chile”.