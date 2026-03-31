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Blanco y Negro multiplica por siete sus utilidades, mientras que las ganancias de Azul Azul se reducen a la mitad

En el ejercicio 2025, la sociedad concesionaria de Colo Colo se vio beneficiada por asuntos tributarios, mientras que costos elevados por el uso del Estadio Nacional y un plantel más caro perjudicaron a la firma detrás de la "U".

Por: Martín Baeza

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 17:44 hrs.

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<p>Blanco y Negro multiplica por siete sus utilidades, mientras que las ganancias de Azul Azul se reducen a la mitad</p>

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