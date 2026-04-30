Camanchaca oficializa salida de cofundador de la pesquera, Francisco Cifuentes, y Janet Awad se suma al directorio
La firma destacó que Cifuentes lideró el desarrollo y crecimiento inicial de la empresa, "contribuyendo decisivamente a consolidarla como un actor relevante en la industria pesquera y acuícola, tanto en Chile como a nivel internacional".
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La renovación de directorio para el período 2026-2029 marcó este jueves la junta ordinaria de accionistas de Camanchaca. Se materializó la salida del cofundador de la compañía y director por varias décadas, Francisco Cifuentes Correa, marcando el cierre de una etapa en la historia de la pesquera. Pero también, se oficializó el ingreso de Janet Awad.
Según destacaron desde la firma en un comunicado, Cifuentes es uno de los fundadores y quien lideró el desarrollo y crecimiento inicial de la empresa, "contribuyendo decisivamente a consolidarla como un actor relevante en la industria pesquera y acuícola, tanto en Chile como a nivel internacional".
En la junta de accionistas, el presidente de Camanchaca, Jorge Fernández García, destacó que "Francisco, junto a mi padre Jorge Fernández Valdés, tuvo el impulso, la visión y la capacidad de contribuir decisivamente a la formación y desarrollo de esta gran empresa, que hoy es un actor relevante a nivel mundial en la industria del seafood".
En su trayectoria, añadió, "Francisco fue un líder y referente para muchos en Camanchaca, destacando por su permanente empuje, su profunda pasión por hacer las cosas bien y su capacidad de transmitir entusiasmo y confianza en el futuro. Para mis hermanos y para mí fue, además un mentor, que dedicó generosamente su tiempo a formarnos en el negocio pesquero, compartiendo tanto sus desafíos como sus oportunidades”.
Mientras, el gerente general de Camanchaca, Ricardo García Holtz, valoró: “Francisco Cifuentes ha sido una figura muy significativa para Camanchaca y su visión empresarial, compromiso y liderazgo han dejado una huella profunda en la compañía, por lo que merece nuestro más sincero agradecimiento por su invaluable aporte durante todos estos años”.
El ingreso de Janet Awad
Tal como había adelantado DF, en la instancia se oficializó el ingreso de Janet Awad Pérez al directorio tras presentar su postulación como candidata independiente, propuesta por AFP Provida.
Awad, ingeniera comercial de la Universidad de Chile, es directora de empresas y ONGs, con experiencia en gobierno corporativo, marketing y gestión de riesgos basado en criterios ASG. En su trayectoria, destaca su rol como consejera electiva de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y el convertirse en 2017 en la primera vicepresidenta del gremio de los industriales. Asimismo, fue CEO de Sodexo Chile, siendo la primera mujer nombrada como CEO en Latinoamérica.
También sellaron su continuidad en el directorio Jorge Fernández García, Tina Rosenfeld Kreisselmeyer, Claudio Inglesi Nieto y Josefina Montenegro Araneda. En tanto, se sumaron Pablo Campino Edwards y Nicolás Campino Rodríguez.
Este último es ingeniero comercial y actualmente se desempeña como gerente general de Schryver Logistics Chile. Comparte la misma profesión Pablo Campino Edwards quien tiene experiencia como director y ejecutivo en diversas compañías, incluyendo el sector industrial y asegurador.
Sobre la nueva conformación del directorio, el gerente general de Camanchaca afirmó: “Valoramos como administración la rica y variada experiencia y capacidades de los directores, todos los cuales son gravitantes para enfrentar los desafíos futuros de Camanchaca, y para mantener nuestro compromiso con la excelencia operacional, la sostenibilidad y la creación de valor de largo plazo”.
Pero no fue la única renovación de directorio. El ejercicio también se repitió en Salmones Camanchaca, la división acuícola de la firma. En la instancia fueron elegidos Jorge Fernández García, Ricardo García Holtz, Rodrigo Errázuriz Ruiz-Tagle, Joaquín Villarino Herrera, Macarena Pérez Ojeda, Claudio Inglesi Nieto y Fernando Rioseco Zorn. Este último en carácter de director independiente.
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