Colegio de Arqueólogos acusa que la reforma de Kast "legaliza la destrucción del patrimonio"

El gremio aseguró compartir la urgencia por agilizar los trámites del Consejo de Monumentos, pero alertó que sin recursos para esta entidad, en la práctica se propone "un uso descontrolado del silencio administrativo".

El Colegio de Arqueólogos de Chile (CAARCH) emitió una declaración pública criticando la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast.

El proyecto considera la imposición de plazos fatales para el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ante eventuales hallazgos arqueológicos en una obra, teniendo la entidad 20 días corridos para pronunciarse respecto a un caso.

Asimismo, se introduce la figura de "intervenciones menores", que permite que se ejecuten obras de bajo impacto mediante un aviso electrónico con aprobación automático.Como resguardo, se introduce la obligación de que haya un profesional -arqueólogo o paleontólogo- presente en los proyectos y se establecen “multas severas” por la omisión de avisos o declaraciones falsas.

El gremio arqueológico planteó, en primer lugar, que es inquietante que se esté modificando la norma, por un lado en el proyecto de reconstrucción y, por otro, con modificaciones a la Ley de Monumentos Nacionales.

"Con esta nueva propuesta de Ley de Reconstrucción Nacional presentada por el Ejecutivo, hoy nos enfrentamos al menos a dos tramitaciones en paralelo, con propuestas disímiles, lo que genera de entrada serias incertidumbres respecto a la visión de Estado sobre la materia y las intenciones detrás de este tipo de estrategias legislativas", se lee la declaración firmada por la presidenta del CAARCH, Paulina Caro.

La dirigenta gremial aseguró compartir el diagnóstico respecto a que se deben agilizar los tiempos de tramitación en el CMN, pero sostuvo mirar con preocupación que los plazos fatales propuestos se contrastan con un "contexto de precariedad" que vive el Consejo, que "enfrenta duras limitaciones para realizar actividades de terreno".

"Es decir, si no se asegura la dotación necesaria del organismo, lo que propone este punto es básicamente proyectar un uso descontrolado del silencio administrativo, legalizando en definitiva la destrucción del patrimonio arqueológico de la nación sin ningún tipo de manejo y rescate. Reiteramos, el aspecto clave de agilizar las tramitaciones es compartido, pero ello no debería significar una completa desregulación", alertó el CAARCH.

Intervenciones menores

Respecto a las intervenciones menores, el gremio señaló que parece una dinámica "razonable y coherente" que no todas las actividades requieran de un permiso previo por parte del CMN.

No obstante, Caro planteó que "al no estar definidas bajo ningún criterio, siquiera general, sin duda lo que hacen es provocar más dudas que certezas, o sea, todo lo contrario, a lo que se pretende. Tomando en cuenta que hablamos de evidencias culturales altamente sensibles y cuya intervención considera daños irreparables, precisar este tipo de conceptos, insistimos, al menos bajo ciertos lineamientos generales, debe ser resorte de la ley".



Con ello, el Colegio cerró: "Insistimos en que las propuestas de modificación de la Ley de Monumentos Nacionales y consecuente modernización de la institucionalidad patrimonial deben considerar la participación de actores o representantes de las áreas disciplinarias involucradas en el estudio, gestión y protección del patrimonio arqueológico y paleontológico (arqueología, paleontología, bioantropología, conservación), con el fin de que puedan contribuir a la precisión de estas nuevas figuras legales y su adecuada aplicación metodológica y práctica en cuanto a procedimientos".