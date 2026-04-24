Comercio identifica que la disrupción tecnológica en Chile amplía las brechas entre grandes compañías y pequeños negocios
Un estudio de la CNC observó que más de un 60% de las empresas de mayor tamaño tiene un nivel de digitalización alto, mientras que en las micro no supera el 40%. Lo mismo ocurre con el uso de IA y el acceso a tecnología.
Noticias destacadas
La digitalización del comercio está profundizando brechas estructurales, tanto por tamaño de empresa como por rubro y no solo a nivel mundial, sino que también en Chile, concluyó un estudio semestral realizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), que encuestó a 501 empresas del Gran Santiago.
El gremio observó que las grandes compañías lideran la adopción tecnológica, concentrando los mayores niveles de digitalización, inversión y uso de herramientas avanzadas, mientras que las micro y pequeñas empresas avanzan a un ritmo mucho más lento, con recursos, capacidades y acceso a apoyo tecnológico restringidos.
“Esta dinámica no solo se mantiene, sino que tiende a ampliarse, configurando un escenario donde la transformación digital puede convertirse en un factor de diferenciación competitiva cada vez más relevante”, concluyó el gremio.
Un 61,6% de las grandes compañías se autoevaluan con un nivel “alto” de digitalización, cifra que ascendió a 67,9% en el caso de las medianas. En las microempresas, en tanto, ese porcentaje cayó a 38%, mientras que un 35,3% de ellas se ubica en niveles bajos.
El patrón “se replica al analizar el acceso a apoyo tecnológico”, explicitó la CNC. Un 65,6% de los encuestados señaló que las condiciones de soporte tecnológico o herramientas se mantuvieron sin cambios, aunque mientras un 61,2% de las grandes vio un mayor aumento en el apoyo, en el caso de las microempresas esa cifra cayó a 26,3%.
A nivel sectorial, las Tiendas por Departamento y Supermercados continúan liderando los niveles de adaptación tecnológica. Esas empresas alacanzaron 37,6 puntos en el índice de adaptación tecnológica (que va de -100 a 100 puntos, siendo 0 el nivel neutro), con un 71,2% de las encuestadas en niveles altos de digitalización.
En contraste, Compra y Venta de Automóviles registró 19,2 puntos y Hoteles y Restaurantes obtuvo 4,4 puntos en la medición.
“En definitiva, el desafío hacia adelante no es solo acelerar la digitalización, sino hacerlo de manera más inclusiva y sostenible, abordando las brechas de acceso, capacidades y escala que hoy limitan su impacto. De lo contrario, la transformación tecnológica, lejos de ser un motor de desarrollo para el conjunto del comercio, podría convertirse en un factor que amplifique las desigualdades al interior del sector”, planteó el gremio del sector.
IA y comercio
Respecto al uso de inteligencia artificial (IA), el estudio identificó que ha comenzado a instalarse en la discusión empresarial, pero que su adopción efectiva en el comercio y los servicios aún es incipiente.
Un 39,5% de las empresas declara utilizar IA en su relación con clientes y un 31,2% de los que no la utilizan señala que planea invertir en esta tecnología, mientras que un 64,4% no lo contempla en el corto plazo.
“Pese a la visibilidad que ha adquirido la IA en los últimos años, su incorporación en los negocios todavía enfrenta barreras relevantes, tanto en términos de costos como de capacidades internas y claridad respecto a sus beneficios concretos”, dijo la CNC.
Comparando por tamaño, la diferencia vuelve a ser significativa. Un 66,4% de las grandes empresas usa tecnologías asociadas a IA, pero en las micro y pequeñas el porcentaje cae a 36,4% y 36,5%, respectivamente.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Innova Claro premió las mejores iniciativas de innovación y sustentabilidad de 2025
Uno de los grandes ganadores de la 16° versión fue Grupo DF, que se quedó con el principal galardón que reconoce la Cultura Pro Innovación y con la categoría Ecosistema. En tanto, ME Elecmetal ganó en Alto Valor y en Sustentabilidad, mientras Equipo Destacado fue para Santa Rita.
“Imponer un sacrificio individual”: la arremetida de los dueños del Club Hípico de Punta Arenas tras freno a millonaria expropiación
Privado anunció acciones indemnizatorias y solicitó la retención de $ 2.179 millones en el tribunal que lleva la causa, monto que estima preliminarmente como perjuicios del desistimiento del proceso. Juicio escaló a la Corte de Apelaciones.
Prudential apuesta por las bodegas en Enea para su primer fondo de activos alternativos en Chile
Busca levantar $ 66 mil millones entre inversionistas institucionales y privados para invertir en centros logísticos Clase A. Ya posee 200 mil metros cuadrados construidos y estabilizados.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete