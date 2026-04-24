Comercio identifica que la disrupción tecnológica en Chile amplía las brechas entre grandes compañías y pequeños negocios

Más de un 60% del comercio no planea usar IA en el corto plazo. Foto: Archivo

Un estudio de la CNC observó que más de un 60% de las empresas de mayor tamaño tiene un nivel de digitalización alto, mientras que en las micro no supera el 40%. Lo mismo ocurre con el uso de IA y el acceso a tecnología.

La digitalización del comercio está profundizando brechas estructurales, tanto por tamaño de empresa como por rubro y no solo a nivel mundial, sino que también en Chile, concluyó un estudio semestral realizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), que encuestó a 501 empresas del Gran Santiago.

El gremio observó que las grandes compañías lideran la adopción tecnológica, concentrando los mayores niveles de digitalización, inversión y uso de herramientas avanzadas, mientras que las micro y pequeñas empresas avanzan a un ritmo mucho más lento, con recursos, capacidades y acceso a apoyo tecnológico restringidos.

“Esta dinámica no solo se mantiene, sino que tiende a ampliarse, configurando un escenario donde la transformación digital puede convertirse en un factor de diferenciación competitiva cada vez más relevante”, concluyó el gremio.

Un 61,6% de las grandes compañías se autoevaluan con un nivel “alto” de digitalización, cifra que ascendió a 67,9% en el caso de las medianas. En las microempresas, en tanto, ese porcentaje cayó a 38%, mientras que un 35,3% de ellas se ubica en niveles bajos.

El patrón “se replica al analizar el acceso a apoyo tecnológico”, explicitó la CNC. Un 65,6% de los encuestados señaló que las condiciones de soporte tecnológico o herramientas se mantuvieron sin cambios, aunque mientras un 61,2% de las grandes vio un mayor aumento en el apoyo, en el caso de las microempresas esa cifra cayó a 26,3%.

A nivel sectorial, las Tiendas por Departamento y Supermercados continúan liderando los niveles de adaptación tecnológica. Esas empresas alacanzaron 37,6 puntos en el índice de adaptación tecnológica (que va de -100 a 100 puntos, siendo 0 el nivel neutro), con un 71,2% de las encuestadas en niveles altos de digitalización.

En contraste, Compra y Venta de Automóviles registró 19,2 puntos y Hoteles y Restaurantes obtuvo 4,4 puntos en la medición.

“En definitiva, el desafío hacia adelante no es solo acelerar la digitalización, sino hacerlo de manera más inclusiva y sostenible, abordando las brechas de acceso, capacidades y escala que hoy limitan su impacto. De lo contrario, la transformación tecnológica, lejos de ser un motor de desarrollo para el conjunto del comercio, podría convertirse en un factor que amplifique las desigualdades al interior del sector”, planteó el gremio del sector.

IA y comercio

Respecto al uso de inteligencia artificial (IA), el estudio identificó que ha comenzado a instalarse en la discusión empresarial, pero que su adopción efectiva en el comercio y los servicios aún es incipiente.

Un 39,5% de las empresas declara utilizar IA en su relación con clientes y un 31,2% de los que no la utilizan señala que planea invertir en esta tecnología, mientras que un 64,4% no lo contempla en el corto plazo.

“Pese a la visibilidad que ha adquirido la IA en los últimos años, su incorporación en los negocios todavía enfrenta barreras relevantes, tanto en términos de costos como de capacidades internas y claridad respecto a sus beneficios concretos”, dijo la CNC.

Comparando por tamaño, la diferencia vuelve a ser significativa. Un 66,4% de las grandes empresas usa tecnologías asociadas a IA, pero en las micro y pequeñas el porcentaje cae a 36,4% y 36,5%, respectivamente.