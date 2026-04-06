De Grange afirma que "más de un 90%" de taxistas y colectivos ya han postulado a subvención ante alza del combustibles

El titular de Transportes y telecomunicaciones constató que han recibido un total de 117.000 postulaciones de conductores que desean recibir el beneficio, estipulado de $ 100 mil mensuales.

Desde las dependencias del mismo Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, este lunes el ministro titular de la cartera, Louis de Grange, dio a conocer los avances que se han registrado luego de la implementación del Plan Chile Sale Adelante, serie de medidas que el gobierno anunció en marzo pasado para contener las alzas en el combustible producto del conflicto en Medio Oriente.

Sobre el anuncio número 4, que estipulaba una subvención de $ 100 mil mensuales para taxis y colectivos “mientras dure la contingencia, por hasta 6 meses”, De Grange afirmó que el Congreso ya aprobó la ley y su respectivo reglamento, para ser implementada, ya fue publicado.

En cuanto a avances, adelantó que “hemos recibido un total de 117.000 postulaciones, tanto de taxis básicos como taxis colectivos y transporte escolar”, cifra que “representa más del 90% de los potenciales beneficiarios”, explicó. De todas formas, el titular de la cartera precisó que aún se deben realizar revisiones para evitar que hayan postulaciones duplicadas.

En tanto, en materia de transporte público en regiones –donde se anunció que se dispondrían recursos para contener el alza en la tarifa de transporte público– el ministro De Grange precisó que todas aquellas empresas de transporte que tienen un vínculo contractual con el Ministerio de Transporte podrán recibir un aporte directo. Sobre el mecanismo para inyectar los respectivos recursos prometidos, acotó, “va a depender en función del tipo de contrato”.

En esta materia, agregó, “en zonas rurales en que tienen convenio por transporte escolar y por transporte adulto mayor, ya tenemos cerca de 800 postulaciones” para recibir el beneficio. A quienes no han postulado, el titular de la cartera les realizó una invitación a que realicen su postulación para recibir el ingreso “a la brevedad posible”. “Si lo hacen antes de mañana, los recursos pueden estar llegándoles a mediados de abril y si se tardan un poco más, los recursos estarán llegando a fines de este mes”, afirmó