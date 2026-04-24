El 76% de las empresas del sector traspasarán a precio final mayores costos de transporte
Nueve de cada 10 firmas ve riesgos en que la contingencia afecte la rentabilidad del negocio, según sondeo de la CCS.
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El shock petrolero supuso un nuevo ataque a las empresas en Chile y el retail es uno de los sectores donde este embate se dejó sentir con más fuerza. Un reciente sondeo de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) a 147 firmas socias del gremio reveló que dos de cada tres compañías consideran que el impacto del alza en los combustibles en sus costos operacionales será alto o muy alto y en el comercio -un sector intensivo en el transporte de productos- esa proporción sube a casi el 80% de las empresas.
Las áreas operacionales más golpeadas son el transporte internacional de mercancías, que afecta al 51% de las sociedades consultadas, en tanto que cuatro de 10 firmas indican que hay impactos en la movilización de artículos desde los centros de distribución a los puntos de venta o la llegada al cliente final, lo que se conoce como “última milla”. En las empresas en general -no solo aquellas del rubro comercio- el alza de los combustibles les golpea en un 38% en el costo de traslado de los trabajadores.
Dada la magnitud de los efectos del shock petrolero y la diversidad de procesos productivos que afecta esta contingencia, las compañías reportan que no tienen mucho margen para contener esos mayores costos. En el caso del sector comercio, el 49% de las firmas planea hacer un traspaso parcial del mayor costo al usuario final y otro 27% admite que no podrá absorber el alza y lo tendrá que pasar a precio. Un 24% no tiene contemplado subir las tarifas y se “comerá” el incremento en el costo.
Con todo esto, el principal riesgo que ven las empresas es la amenaza a la rentabilidad del negocio: el 94% de las firmas del sector comercio avizora ese peligro. Otro 24% de las compañías del rubro teme que esta contingencia termine afectando el empleo, un aspecto grave considerando que esta industria es uno de los mayores empleadores del país y genera unos 800 mil trabajos formales.
A un mes de que el gobierno anunciara el alza histórica de las bencinas y el diésel -que llevó a las gasolinas de 93 octanos a subir sobre $ 370 el litro y $ 580 por litro el diésel- el sector privado considera que la medida más adecuada para enfrentar los incrementos internacionales de los combustibles es reforzando el Mepco. En el caso del comercio, casi el 80% se inclina por esta estrategia de contención.
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