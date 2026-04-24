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El 76% de las empresas del sector traspasarán a precio final mayores costos de transporte

Nueve de cada 10 firmas ve riesgos en que la contingencia afecte la rentabilidad del negocio, según sondeo de la CCS.

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 27 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>El 76% de las empresas del sector traspasarán a precio final mayores costos de transporte</p>

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