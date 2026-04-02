Firma finlandesa tiene cartera de proyectos de energía renovable y almacenamiento en Chile por US$ 1.300 millones

Korkia advierte la necesidad de agilizar los permisos y asegura -en el actual contexto internacional- que la electricidad se ha convertido en un pilar estratégico de la soberanía nacional.

Una fuerte apuesta en Chile está realizando el inversionista finlandés Korkia. La firma cuenta con una cartera de cerca de 2 GW de iniciativas renovables y de almacenamiento, listas para construir o próximas a esa etapa, lo que desencadenará unos US$ 1.300 millones de inversión.

De este portafolio de ocho iniciativas, alrededor de 700 MW corresponden a generación y 1,3 GW a almacenamiento, ya sea independiente o co-ubicado con activos de generación.

Korkia trabaja en Chile a través de dos sociedades de desarrollo: Korkia Solar Ray y Korkia Ciudad Luz. Desarrolla proyectos desde las fases tempranas hasta la construcción u operación comercial, poniendo su foco en iniciativas de paneles solares y baterías a gran escala conectados al sistema, especialmente en la zona centro del país.

Uno de sus proyectos, por ejemplo, es el sistema de almacenamiento de energía BESS Paicaví, que ya logró la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), contemplando una inversión estimada de US$ 90 millones.

La finlandesa, presente en Europa y América, opera en Chile desde 2017. Ingresó en las etapas iniciales del desarrollo del mercado solar y desde entonces se ha expandido hacia la generación a gran escala y sistemas de almacenamiento en baterías. La firma cuenta en el mundo con 14 GW de activos listos para ser construidos ahora o en los próximos 12 a 18 meses. Chile representa aproximadamente el 15% del portafolio global.

Mikko Kantero, executive vice president de Korkia.

Perspectivas del negocio

En el marco de una visita a Chile, el executive vicepresident de Korkia, Mikko Kantero, aseguró a DF que el país ha sido un mercado relevante en materia de inversión, pero también en aprendizaje. Según explica, ven que la demanda de electricidad seguirá creciendo mucho con la economía chilena. “La industria del data center es un súper consumidor de energía y Chile es un hub mundial por su ubicación estratégica”, advierte.

Respecto a sus expectativas frente al nuevo Gobierno, si bien reconoce que el marco regulatorio de Chile históricamente ha sido transparente y predecible, advierte: “La demanda de electricidad en Chile crecerá muy rápido y la demanda de centros de datos por sí sola será mucho más rápida que en los años anteriores. Tememos que el sistema regulatorio actual no pueda seguir el ritmo de la demanda porque los ciclos de permisos son demasiado largos”.

“Si la infraestructura energética no logra acompañar el crecimiento digital, toda la economía paga el precio”, alerta Kantero. Y sentencia: “Agilizar los permisos -sin comprometer los estándares ambientales- es una de las formas más efectivas en que un Gobierno puede apoyar la inversión, la asequibilidad y la resiliencia de largo plazo”.

En el debate de la permisología en Chile se impulsó una ley de autorizaciones sectoriales y quedó pendiente una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Y aunque reconoce que se han hecho intentos de mejorar, sostiene que “ese es un buen comienzo, pero no es suficiente”.

A su juicio, sigue habiendo poca predictibilidad y además diferencias en las decisiones de las autoridades entre región y región. Pero, pese a todo, enfatiza que Chile continúa siendo atractivo porque “sus fundamentos son buenos”.

En medio del agitado contexto internacional, descarta que esto genere efectos en sus planes en Chile.

En un mundo marcado por la incertidumbre geopolítica, la autosuficiencia energética -dice- está cobrando una importancia renovada. Instala que, a medida que los países aceleran su transformación digital, “la electricidad se ha convertido en algo más que un insumo industrial: es un pilar estratégico de la soberanía nacional”.

Por ejemplo, recoge que en Finlandia la información crítica de los ciudadanos y también del sistema de votación es digital. Y si bien solía estar controlada por proveedores de servicios estadounidenses, ahora el Gobierno decidió que toda esa información esté en el país.

Y remarca: “Vemos a Chile como un país con mucho potencial. Por eso estamos aquí. Deseamos seguir invirtiendo y haciendo aún más”.