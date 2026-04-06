FNE da luz verde a Astara para adquirir negocios de Nissan en Chile
El acuerdo, firmado en diciembre pasado, establece que los vehículos de la firma japonesa serán distribuidos en el país por la compañía de origen español.
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En forma “pura y simple”, la Fiscalía Nacional Económica dio luz verde a la adquisición de activos de Nissan Chile por parte de la importadora y distribuidora, Astara Mobility; acuerdo que ambas firmas pactaron y notificaron a la FNE en diciembre pasado.
En la práctica, esto significa que Astara –compañía de origen español donde participa el empresario chileno Eduardo Elberg– ahora pasará a adquirir los negocios que la filial del grupo japonés tenía en Chile. Estos son, concretamente, la importación y distribución mayorista de vehículos, artículos y repuestos de la marca Nissan en el país.
Según la FNE -quien previamente analizó los índices de concentración y concluyó que no se superan los umbrales en ningún segmento- Astara obtendrá el “derecho de adquirir y distribuir los vehículos, repuestos y accesorios marca Nissan individualizados en el Acuerdo de Distribución, así como también el de prestar ciertos servicios de posventa”.
Adicionalmente, afirmó el organismo regulador, “la operación también contempla la adquisición, por parte de Astara, de la posición contractual de Nissan Chile en relación tanto con los contratos que actualmente mantiene con la red de concesionarios externos que realizan la comercialización minorista de los vehículos marca Nissan, como con algunos de sus proveedores”.
Para llevar a cabo esto, ambas compañían acordaron en diciembre pasado que la adquisición contemplará que Nissan Chile transferiera el “know-how” de su negocio en el país a la distribuidora.
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