Ganancias de CSAV caen 45% en 2025 por crisis en el Mar Rojo y guerra arancelaria
Estos factores implicaron desvíos y rutas más largas, mayor necesidad de contenedores y, por supuesto, presiones en los costos operativos, resumió el gerente general de la naviera, Roberto Larraín.
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Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) reportó utilidades por US$ 213,1 millones en 2025, un 45% menos que en 2024, resultado que refleja el contexto de la industria, con menores tarifas de flete promedio y mayores costos operativos. Este efecto fue compensado en parte por menores gastos por impuestos y una diferencia de cambio positiva.
Hapag-Lloyd -naviera en que CSAV tiene el 30% de propiedad- registró un desempeño más bajo que el año pasado. Si bien los ingresos subieron 2% por el crecimiento de 8% del volumen transportado, hubo tarifas más bajas y los costos de transporte crecieron (12%). Con todo, la naviera cerró el año con un Ebitda de US$ 3.602 millones y utilidades por US$ 1.044 millones, ubicándose en el rango superior de sus proyecciones anuales.
“Durante el año tuvimos una alta volatilidad por la crisis del Mar Rojo y la discusión por aranceles. Todo esto supone desvíos y rutas más largas, mayor necesidad de contenedores y, por supuesto, presiones en los costos operativos. El actual conflicto en Medio Oriente está provocando no solo alzas en el combustible, sino también nuevas disrupciones, lo que nos hace estar especialmente atentos a la eficiencia y control de los costos”, dijo el gerente general de CSAV, Roberto Larraín.
Durante 2025, la firma recibió varias devoluciones de la agencia tributaria de Alemania, lo que permitió repartir entre los accionistas US$ 590 millones.
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