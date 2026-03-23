Mayor flujo de automovilistas y la aparición de bidones: la previa del aumento en las bencineras

Consultas por alzas de precios y comentarios por las tensiones en el mercado internacional se hicieron eco en las estaciones de servicio en las últimas horas en la capital.

Los mensajes del Gobierno respecto a la histórica alza en el precio de los combustibles -un tema sensible para los consumidores chilenos- empezaron a calar en los automovilistas en los últimos días. Y, de hecho, según constató Diario Financiero a través de un recorrido en distintas bencineras de la capital, los conductores adelantaron su carga de bencina y petróleo.

“La gente está preocupada, hay algunos que llegaron temprano y compraron hasta un tambor”, comentaron trabajadores de una estación de servicio en Estación Central. Cercana a uno de los terminales de buses del sector, han observado que el flujo de autos ha aumentado y que algunos clientes han optado por compras de mayor volumen.

Incluso, aunque es una escena acotada, se vio público que almacenó combustible en bidones.

Trabajadores del sector describen un patrón similar en otros puntos de la capital. En bencineras de avenida Matta, distintos administradores indicaron que las consultas por precios se han intensificado a medida que se acerca el anuncio semanal, que se prevé para el jueves. Una lógica que se condice con los escenarios de alzas anteriores.

Según opinaron, este comportamiento responde tanto a la incertidumbre como a la experiencia previa de los consumidores frente a variaciones en los precios.

En Providencia, distintos dependientes también reportaron un incremento en la cantidad de público, fenómeno que atribuyen al efecto combinado de la expectativa de alzas y el contexto internacional.

“Siempre sube cuando empieza el invierno, pero ahora con todo esto de la guerra, la verdad es que nadie sabe”, señalaron desde una estación del área, en referencia específica al kerosene, uno de los combustibles más utilizados para calefacción en los hogares.

Factores de presión

El aumento en la demanda se produce en la antesala de un nuevo informe de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), en el que se prevé un incremento en los precios de las gasolinas de 93, 95 y 97 octanos, además del diésel y el kerosene.

Este último acumula alzas superiores a los $ 187 en las últimas semanas, en línea con el encarecimiento de los combustibles a nivel internacional.

Parte de este escenario responde a factores externos. Las tensiones en zonas estratégicas para el transporte de crudo han afectado el suministro global, generando presiones alcistas en los precios. A esto se sumó la incertidumbre respecto de eventuales modificaciones a los mecanismos de estabilización locales, como el Mepco y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), que cumplen un rol clave en amortiguar las variaciones, especialmente en el caso del kerosene.