SKY firma acuerdo con Turkish Airlines para interconectar 30 destinos en la región

La alianza comenzará a regir desde este lunes y pretende enlazar a pasajeros provenientes de Sudamérica, Europa, Medio Oriente y África con los 30 destinos que opera SKY en Latinoamérica.

Mejorar y ampliar la conectividad entre Sudamérica, Europa, Medio Oriente y África. Con ese objetivo en la mira, las aerolíneas SKY y Turkish Airlines firmaron este lunes un acuerdo interlínea que comenzará a regir desde hoy mismo para conectar a los pasajeros de ambas aerolíneas.



¿Qué implica la firma? En la práctica, la alianza contempla que la aerolínea de origen turco -hoy miembro de Star Alliance- comercialice itinerarios de vuelos que actualmente son operados por SKY (desde Chile y Perú) en la región.

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Es decir, con el acuerdo, pasajeros que viajen desde Europa, Medio Oriente y África, podrán volar hacia Santiago (por ejemplo) y luego, desde ahí -a través de un solo check-in- volar directo hacia alguno de los 30 destinos regionales que opera la aerolínea low cost chilena.

Y lo mismo hacia el otro lado. Quienes compren pasajes a través de Turkish Airlines desde Chile o Perú, podrán viajar a Estambul y, a partir de ahí, trasladarse a otros destinos dentro del continente donde la aerolínea tiene presencia con su red: cifra que, a la fecha, suma 356 destinos en 132 países.