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SKY firma acuerdo con Turkish Airlines para interconectar 30 destinos en la región

La alianza comenzará a regir desde este lunes y pretende enlazar a pasajeros provenientes de Sudamérica, Europa, Medio Oriente y África con los 30 destinos que opera SKY en Latinoamérica.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Lunes 30 de marzo de 2026 a las 11:50 hrs.

Sky Turquía Aerolíneas
<p>SKY firma acuerdo con Turkish Airlines para interconectar 30 destinos en la región</p>

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