Ventisqueros abandona SalmonChile y se suma al Consejo del Salmón, que ahora suma seis grandes empresas del sector
La firma es parte del holding alemán Schörghuber Gruppe y había finalizado su presencia en la otra asociación de la industria a fines de 2025.
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El Consejo del Salmón, gremio de la industria acuícola conformado por grandes productoras del sector, pasará a tener seis empresas.
La salmonera Ventisqueros, que cuenta con más de 1.300 trabajadores y es parte del holding alemán Schörghuber Gruppe -otrora socio del Grupo Luksic en CCU-, se unió al gremio, que ahora representa cerca de un 60% de la industria productora de salmón del país en volumen.
Ventisqueros, hasta finales de diciembre, también formaba parte de SalmonChile -presidido por Patricio Melero desde el 1 de marzo-, asociación que además de productores incluye a proveedores y otros actores de la industria. No obstante, a fin del año pasado decidió salir de esa entidad y lo concretó este lunes.
Por ende, tras la salida de la noruega Cermaq en 2023, Australis seguirá siendo la única productora de salmón presente en ambas asociaciones. Asimismo, AquaChile, Mowi y Salmones Aysén solo tienen presencia en el Consejo del Salmón, mientras que otras firmas como Multiexport, Blumar y Camanchaca se mantienen solo en el otro gremio.
"Para Chile, el salmón es una industria con profundo arraigo territorial en el sur austral y, al mismo tiempo, con identidad país y una vocación global. La incorporación de Ventisqueros refuerza esa identidad: una industria que nace en regiones, genera empleo y oportunidades, y compite en los mercados más exigentes del mundo”, dijo la presidenta ejecutiva del gremio, Loreto Seguel.
“Para Ventisqueros es especialmente relevante participar en espacios de colaboración que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de una salmonicultura cada vez más competitiva, sostenible y conectada con los desafíos del entorno. En ese contexto, valoramos el rol que el Consejo del Salmón ha venido desempeñando en la articulación del sector, promoviendo un diálogo constructivo con el mundo público y la sociedad, así como una agenda que permita proyectar el crecimiento responsable de nuestra industria”, agregó en un comunicado el gerente general de la salmonera, José Luis Vial.
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