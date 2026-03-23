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Ventisqueros abandona SalmonChile y se suma al Consejo del Salmón, que ahora suma seis grandes empresas del sector

La firma es parte del holding alemán Schörghuber Gruppe y había finalizado su presencia en la otra asociación de la industria a fines de 2025.

Por: Martín Baeza

Publicado: Lunes 23 de marzo de 2026 a las 19:30 hrs.

Salmones Acuícola Martín Baeza
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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