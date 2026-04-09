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Juntas de Accionistas

Holger Paulmann y Catalina Mertz son postulados para ingresar al directorio de Sonda

La firma renovará su mesa en la junta de accionistas de la próxima semana.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 9 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

SONDA junta de accionistas
<p>holger paulmanncandidato a director independientecatalina mertzcandidata a directora independiente Fotos: Rodolfo Jara y Archivo</p>

holger paulmanncandidato a director independientecatalina mertzcandidata a directora independiente Fotos: Rodolfo Jara y Archivo

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