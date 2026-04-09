Holger Paulmann y Catalina Mertz son postulados para ingresar al directorio de Sonda
La firma renovará su mesa en la junta de accionistas de la próxima semana.
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De cara a su junta ordinaria de accionistas, Sonda presentó sus candidatos para integrar el directorio de la firma, donde aparecieron dos nuevos nombres que podrían ingresar como independientes a la mesa de la compañía especializada en tecnologías de la información.
El primero es Holger Paulmann Mast, hoy presidente ejecutivo de SKY Airline -firma de la cual también ha sido CEO y COO- y presidente de Icare, instituto en el cual previamente lideró el Círculo de Innovación.
La segunda es la gerenta general de Invercap, Catalina Mertz, que Sonda presentó como “directora de empresas certificada por el Instituto de Directores de Londres y con formación internacional en buenas prácticas de gobierno corporativo de Harvard y Columbia y certificaciones en ciberseguridad y ética e inteligencia artificial”.
Los siete candidatos restantes ya forman parte del directorio. Tres de ellos representan al grupo controlador: los hermanos Rosario y Andrés Navarro Betteley -ligados a la familia controladora- y el actual presidente de la empresa, José Orlandini. En tanto, los otros tres también postulan en calidad de independientes: Enrique Bone, Alberto Eguiguren, Jacqueline Saquel e Ingo Plöger.
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