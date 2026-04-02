SQM invertirá US$ 20 millones en ajustes para extraer caliche, yodo y otros nutrientes en Pampa Blanca
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Coincidiendo con el alza de los fertilizantes en el mundo debido a la guerra en Medio Oriente, SQM presentó ajustes operacionales en Pampa Blanca, una faena ubicada en la comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta, desde donde extrae caliche, yodo y productos para la nutrición vegetal.
La minera cuenta con una resolución de calificación ambiental aprobada en el año 2010, pero a poco andar cerró operaciones y recién las reanudó el año pasado, tras el cese de la planta Pedro de Valdivia.
Como el proyecto requiere ajustes después de tantos años sin funcionar, SQM -a través de su filial SQM Industrial- ingresó una consulta de pertinencia al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), detallando las modificaciones, que aunque son menores demandan una inversión de US$ 20 millones.
Entre los cambios que se requieren en Minera Pampa Blanca figuran líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje, obras interiores en los centros de operación minera, un camino de acceso a la zona de explotación, plantas de agua, generadores eléctricos, entre otros. Parte de la producción de esta faena será transportada hacia la Planta de Yoduro Florencia, se detalla en la consulta.
La iniciativa tiene una duración de 20 años, a contar desde la reapertura en 2025, es decir, se extiende hasta 2045.
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