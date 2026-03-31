Hortifrut pierde US$ 77 millones en 2025 por efecto contable y aumenta sus ingresos
La gigante global de berries explicó que el resultado se debió a "efectos contables no recurrentes, que no afectan el flujo de caja o el desempeño de la compañía, y están asociados a decisiones estratégicas".
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La chilena Hortifrut, la mayor comercializadora de berries del mundo, encadenó un segundo año consecutivo con pérdidas, profundizando en 2025 las caídas del ejercicio previo, ante una serie de cambios estratégicos en los países donde opera.
Según informó la firma liderada por Nicolás Moller Opazo a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), durante los 12 meses del año pasado se registró una pérdida atribuible a los propietarios de la controladora de US$ 77,73 millones, que se compara con la pérdida de US$ 45,46 millones del ejercicio previo, representando un incremento en la pérdida de US$ 32,27 millones.
Por su parte, la empresa -con presencia en más de 50 países- reportó ingresos de actividades ordinarias por US$ 1.215 millones, anotando un crecimiento de 5,23% respecto de 2024, explicado principalmente por mayores volúmenes de venta en todos sus mercados.
Junto con el alza de ingresos, Hortifrut alcanzó un Ebitda de US$ 184 millones, manteniéndose en línea con 2024, "aún después de la apreciación de las monedas locales y los aranceles implementados en Estados Unidos, que fueron compensados por los resultados operacionales", dijo la compañía en un comunicado.
Respecto al mercado de arándanos, la líder global destacó que "la industria de berries continúa mostrando fundamentos favorables. El consumo per cápita ha seguido expandiéndose en todos los mercados, incluidos aquellos más desarrollados, confirmando la tendencia estructural de crecimiento de Hortifrut".
Las razones detrás de las pérdidas
De acuerdo con el análisis razonado de la compañía, el menor resultado se explicó principalmente por tres factores. En primer lugar, un mayor gasto por deterioro del valor de activos debido "al cierre de algunas operaciones agrícolas en México durante el primer trimestre de 2025, que no generaban los resultados esperados".
A eso, se sumaron recambios varietales en Perú y China, "como parte de la estrategia de la compañía de evaluar constantemente el desempeño de sus campos, y mantener su portafolio de variedades actualizado para maximizar su rentabilidad futura".
Y, por último, el efecto negativo de un mayor gasto por depreciación de activos y amortización de intangibles.
En el comunicado, Hortifrut profundizó que las pérdidas del año incorporan "efectos contables no recurrentes, que no afectan el flujo de caja o el desempeño de la compañía, y están asociados a decisiones estratégicas adoptadas durante el primer semestre de 2025, como el importante avance en recambios varietales en mercados clave y la reestructuración del portafolio agrícola de arándanos en México, lo que ha permitido aumentar la productividad, mantener un portafolio de variedades actualizado y asegurar la preferencia de nuestros consumidores".
"Ambas medidas, de carácter estratégico, enfocadas en mejorar la generación de flujo y la fortaleza de largo plazo del negocio, refuerzan el liderazgo de la compañía a nivel global. Sin estos efectos contables, la compañía habría tenido una utilidad positiva relevante”, destacó la empresa de arándanos.
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