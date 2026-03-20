Centros comerciales concluyen 2025 con alza de 8,1% en sus ingresos y baja vacancia

Carolina Cuevas Merino, presidenta del gremio que agrupa a estos establecimientos, resaltó que este resultado muestra la importancia de los malls "como espacios esenciales para el comercio, el encuentro y desarrollo económico y social del país”.

Pese a una moderación en el consumo pero impulsados por la temporada navideña, la actividad de los centros comerciales de Chile cerró el 2025 en buen pie: los ingresos crecieron 7,9% real anual en el cuarto trimestre de 2025 y el año concluyó con un alza acumulada de 8,1%, mostrando una tendencia de crecimiento sostenido.

Estos establecimientos recibieron más de 190 millones de visitas en el último trimestre del 2025 y el flujo acumulado del año creció 2,3%.

Cabe señalar que en el cuarto trimestre del 2025, el PIB creció 1,6% y el consumo avanzó 2,7%, lo que muestra un escenario económico moderado. "Que los centros comerciales crezcan más rápido que la economía refleja su resiliencia, capacidad de adaptación y de acompañar a la recuperación del consumo en general", resaltó la Cámara de Centros Comerciales.

Carolina Cuevas Merino, presidenta de la entidad gremial, destacó que “los centros comerciales cerraron 2025 con una temporada positiva, reafirmando su importancia como espacios esenciales para el comercio, el encuentro y desarrollo económico y social del país”.

“El crecimiento de ingresos, la estabilidad en ocupación de espacios y el alto flujo de visitas comprueban su rol clave en comercio y la actividad económica, incluso en un escenario de crecimiento moderado de la economía”, puntualizó.

“Los resultados del último trimestre del 2025, muestran que el sector continúa impulsando inversión privada, renovación urbana y actividad económica en distintas ciudades del país”, afirmó Cuevas.

El indicador trimestral de centros comerciales mide la actividad del sector, permitiendo evaluar su desempeño a partir de variables como ingresos, flujo de visitantes, vacancia y superficie arrendable (GLA). El instrumento es elaborado por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), a partir de información de empresas asociadas a la Cámara de Centros Comerciales.

Según este índice, los ingresos en regiones crecieron 10,3% anual en los últimos tres meses del año pasado, lo que muestra el rol de los centros comerciales como polos de desarrollo regional.

En cuanto a la vacancia, esta tasa se mantiene baja, en torno a 3,6%, lo que indica alta ocupación de los locales. De acuerdo al gremio, la estabilidad en este resultado refleja "el interés y la alta valoración de las empresas (de todos los tamaños) por incorporarse a centros comerciales en sus diferentes formatos".

Un aspecto que destacó la Cámara de Centros Comerciales es cómo se han convertido en foco de desarrollo para las pymes. Y es que el sector reúne a más de 10.500 tiendas en 4,7 millones de m² de superficie comercial, más que el año anterior tanto en tiendas como en superficie. "Este resultado confirma a los centros comerciales como plataformas para el desarrollo de empresas, empleo y emprendimiento", hizo ver el gremio.