Gonzalo Said: "Comienzan a consolidarse señales de mayor estabilidad macroeconómica e institucional"
El presidente de Embotelladora Coca-Cola Andina destacó "la capacidad de adaptación, crecimiento y generación de valor en distintos ciclos económicos" que ha tenido la compañía en sus 80 años de vida.
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Un repaso al ajetreado ejercicio 2025 y una proyección auspiciosa del actual 2026 realizó el presidente de Embotelladora Coca-Cola Andina, Gonzalo Said, en la carta dirigida a los accionistas de la compañía y que está consignada en la memoria de la empresa.
El empresario destacó en la misiva que "el año 2025 volvió a poner a prueba nuestra capacidad de adaptación en un entorno económico, político y social exigente y competitivo, pero también reafirmó la solidez de una estrategia orientada al largo plazo".
Reseñó que, pese a estos desafíos, Coca-Cola Andina reportó un exitoso cierre de ejercicio 2025, logrando navegar un entorno regional complejo para alcanzar una ganancia atribuible de $ 268.697 millones.
“Comienzan a consolidarse señales de mayor estabilidad macroeconómica e institucional” Gonzalo Said
Said relató que "el entorno macroeconómico de los países donde opera Coca‑Cola Andina siguió mostrando realidades contrastantes". Así, en Argentina, "el proceso de normalización económica avanzó gradualmente, generando equilibrios fiscales y control de la inflación, lo que comenzó a reflejarse en la actividad".
"En Chile, una mayor estabilidad macroeconómica permitió observar señales incipientes de recuperación, aunque en un contexto de crecimiento aún moderado", reseñó Said.
Brasil, por su parte, "mantuvo un consumo resiliente, apoyado en la profundidad de su mercado, pese a las restricciones fiscales, mientras que Paraguay continuó destacando por la solidez de sus políticas macroeconómicas y su crecimiento sostenido".
"Mirando hacia adelante, vemos con optimismo los mercados donde operamos, en un contexto donde comienzan a consolidarse señales de mayor estabilidad macroeconómica e institucional, lo que sin duda favorece la inversión, el crecimiento y la confianza", adelantó el empresario.
En este año, Coca-Cola Andina celebra los 80 años de vida. Gonzalo Said detalló que "este aniversario representa una trayectoria construida sobre la capacidad de adaptación, crecimiento y generación de valor en distintos ciclos económicos, y refuerza la convicción de que una mirada de largo plazo es clave para aportar al desarrollo sostenible de los mercados y comunidades donde operamos".
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