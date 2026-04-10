Hernán Uribe y el 2026 de Ripley: "Prevemos un entorno más favorable que permitirá profundizar las mejoras operacionales"

El presidente del retailer celebró el crecimiento de la firma en utilidades y Ebitda durante el último ejercicio.

El presidente de Ripley, Hernán Uribe, se dirigió a sus accionistas en la memoria de la empresa, en una carta en la que destacó el desempeño financiero "robusto y consistente" de la firma durante el ejercicio 2025.

"La compañía no solo incrementó significativamente sus utilidades, sino que también alcanzó niveles históricos tanto en utilidad neta como en Ebitda, con crecimientos de 120% y 23%, respectivamente, en comparación con 2024. Estos resultados confirman que las decisiones adoptadas en los últimos años comienzan a traducirse en una creación de valor sostenible", dijo el timonel de la multitienda ligada a la familia Calderón.

De cara al próximo año, Uribe aseguró:

Y agregó: "Estamos convencidos de que contamos con las capacidades, el talento y la estrategia necesarios para seguir aportando al desarrollo de Chile y de Perú, y para seguir construyendo una compañía más resiliente, cercana y comprometida con la creación de valor sostenible".