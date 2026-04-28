CEO de JPMorgan alerta nuevamente sobre los riesgos de una desaceleración del crédito: "Será peor de lo que la gente cree”

Jamie Dimon advirtió que las tensiones geopolíticas, como la guerra con Irán, están impulsando las presiones sobre los precios, aunque agregó que actualmente no le preocupa la inflación. Días antes había señalado que el riesgo inflacionario podría ser un “invitado incómodo” en la fiesta.

Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, advirtió nuevamente este martes que una caída en el mercado crediticio podría ser más severa de lo esperado, incluso después de que su firma y otros bancos de Wall Street reportaran un trimestre excepcional en el que las carteras de préstamos se mantuvieron sólidas.

En el crédito privado en particular, el hecho de que haya más de 1.000 firmas en este segmento probablemente implica que no todas tendrán buenos resultados cuando el ciclo cambie, dijo Dimon este martes en una conferencia de Norges Bank Investment Management.

Algunas firmas “pueden ser brillantes, pero le garantizo que no todas esas 1.000 lo son”, afirmó Dimon. “En mi opinión, por eso y por los estándares de originación, no hemos tenido una recesión crediticia en mucho tiempo, por lo que cuando ocurra será peor de lo que la gente cree”.

“No será terrible, simplemente será peor de lo que la gente piensa en el crédito privado”, agregó. “Eso también podría ser cierto para algunos bancos, por cierto”.

Mientras los temores sobre el mercado de crédito privado, valuado en US$ 1,8 billones (millones de millones), han ido en aumento en los últimos meses, Dimon ha estado advirtiendo sobre varios problemas. En su carta anual publicada antes este año, dijo que el crédito privado “probablemente no” representa un riesgo sistémico, una postura que reiteró este martes.

Sin embargo, el banco no se ha mantenido al margen de este negocio. La gestora de activos de la compañía está conversando con inversionistas institucionales para recaudar varios miles de millones de dólares para una estrategia de crédito privado que será originada por los banqueros comerciales de JPMorgan.

Conflicto en el Medio Oriente

Dimon también advirtió que las tensiones geopolíticas, como la guerra con Irán, están impulsando las presiones sobre los precios, aunque agregó que actualmente no le preocupa la inflación. Anteriormente había señalado que el riesgo inflacionario podría ser un “invitado incómodo” en la fiesta.

“En mi opinión, hay muchos factores inflacionarios en juego, incluida la guerra con Irán, la remilitarización del mundo, las necesidades de infraestructura global y nuestros déficits”, dijo Dimon.