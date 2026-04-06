Jamie Dimon advierte que las pérdidas en crédito privado serán mayores a lo previsto

El consejero delegado de JPMorgan alerta sobre el debilitamiento de los estándares crediticios en su carta anual a los accionistas.

El líder de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió que las pérdidas para los prestamistas a compañías altamente endeudadas serán mayores de lo que muchos esperan, debido al debilitamiento de los estándares de crédito, en medio de crecientes preocupaciones sobre la salud de la industria de crédito privado, valorada en US$ 1,8 billón (millón de millones).

Este tipo de financiamiento no bancario ha crecido rápidamente en la última década, ya que la regulación ha empujado a bancos como JPMorgan fuera de algunas áreas del mercado.

“Sí creo que cuando tengamos un ciclo de crédito, que ocurrirá algún día, las pérdidas en todo el leveraged lending en general serán mayores a lo esperado, en relación con el entorno”, escribió Dimon en su carta anual a los accionistas, refiriéndose a préstamos a empresas con altos niveles de deuda en relación con sus ganancias.

“Esto se debe a que los estándares de crédito se han ido debilitando modestamente prácticamente en todos los ámbitos”, escribió Dimon, quien lidera JPMorgan desde 2006, en su carta, ampliamente leída en Wall Street.

Citó como ejemplos “supuestos agresivos y positivos sobre el desempeño futuro” al evaluar a los prestatarios, covenants más débiles y un mayor uso de payment-in-kind, o PIK, donde los prestatarios retrasan los pagos de sus préstamos.

Dimon, cuyo uso del término “cockroaches” el año pasado se volvió omnipresente en Wall Street para describir préstamos problemáticos, dijo que la industria “no ha tenido una recesión de crédito en mucho tiempo, y parece que algunas personas asumen que nunca ocurrirá”.

EEUU, guerra e IA

Sobre la economía de Estados Unidos en general, Dimon señaló que “sigue siendo resiliente, con consumidores que aún generan ingresos y gastan”, pese a un “panorama inquietante” y “cierta debilidad reciente”.

Advirtió que existe el potencial de “importantes shocks persistentes en los precios del petróleo y de las materias primas” debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

También apuntó a vientos a favor económicos en 2026, como la One Big Beautiful Bill Act del Presidente Donald Trump, la agenda de desregulación de la Casa Blanca, el programa de compra de bonos de la Reserva Federal y el gasto en infraestructura de inteligencia artificial (IA).

Sobre la IA, Dimon predijo que creará nuevos empleos, pero que “definitivamente eliminará algunos puestos de trabajo (...) Nuestra firma tendrá planes definitivos sobre cómo podemos apoyar y reubicar a nuestra fuerza laboral afectada”, dijo Dimon.

Dimon utiliza su carta anual a los accionistas para opinar sobre temas más allá de la industria y de JPMorgan. Señaló que Estados Unidos “necesita que Europa tenga éxito”, pero reforzó su crítica del año pasado de que “Europa está entrando en una década decisiva y es incapaz de actuar”.

“Europa nunca terminó la unión económica (ver el informe Draghi), lo que ha significado que los países europeos hayan tenido un desempeño económico inferior de manera constante”, escribió Dimon.

“Esto ha llevado a que su PIB relativo a Estados Unidos haya pasado de 90% en el año 2000 a aproximadamente 70% en la actualidad”.