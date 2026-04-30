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La guerra en Irán y El Niño amenazan el suministro global del alimento más consumido en el mundo

El arroz es fundamental para la seguridad alimentaria mundial, e incluso pequeñas interrupciones en el suministro pueden tener un efecto dominó en los países, elevando los precios y ejerciendo presión sobre los presupuestos familiares.

Por: Reuters

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 07:10 hrs.

Alimentos guerra FAO
<p>El arroz es el alimento básico más consumido del mundo. (Foto: Bloomberg)</p>

El arroz es el alimento básico más consumido del mundo. (Foto: Bloomberg)

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