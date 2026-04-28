OpenAI amplía su acuerdo con Amazon después de que Microsoft flexibilizara los términos de exclusividad

Los clientes de AWS tendrán acceso directo a los modelos más avanzados del laboratorio de IA.

OpenAI amplió su oferta a los clientes de la nube de Amazon, lo que permitirá a la empresa emergente distribuir sus modelos y aplicaciones de forma más amplia tras renegociar los términos de exclusividad con Microsoft.

El creador de ChatGPT anunció este martes que llevará sus modelos de IA más avanzados a AWS, a través de la plataforma de desarrollo Bedrock AI de la unidad de nube de Amazon. El agente de codificación Codex de OpenAI también estará disponible.

La ampliación de la colaboración entre Amazon y OpenAI se produce después de que en febrero acordara invertir hasta US$ 50.000 millones en la empresa emergente, y de que el laboratorio de IA renegociara el pasado lunes los términos de su acuerdo con Microsoft para flexibilizar sus cláusulas de exclusividad.

Denise Dresser, directora de ingresos de OpenAI, declaró en un evento en San Francisco que los clientes querían utilizar los modelos de vanguardia de la empresa emergente en un "entorno de confianza" a medida que avanzaban en la implementación de herramientas de inteligencia artificial (bots de IA que pueden operar de forma independiente bajo instrucciones humanas) en sus negocios.

“(Los clientes) ya no tienen la mentalidad de experimentar ni de realizar proyectos piloto”, dijo. OpenAI ha estado intentando desvincularse de Microsoft, su mayor accionista, y desarrollar una serie de alianzas con empresas rivales para vender sus modelos y adquirir capacidad de centros de datos.

En febrero, Amazon invirtió US$ 15.000 millones en la última ronda de financiación de OpenAI como parte de un compromiso que le permitiría invertir otros US$ 35.000 millones cuando el laboratorio de IA salga a bolsa o logre construir una IA potente denominada "inteligencia artificial general" o IAG.

La empresa emergente, a su vez, ha firmado acuerdos para adquirir US$ 138.000 millones en capacidad de centros de datos del gigante de la nube.

Nueva aplicación IA

Tras el anuncio de este martes, Amazon lanzará un servicio denominado "Amazon Bedrock Managed Agents, powered by OpenAI". Los clientes de AWS podrán utilizar el servicio Frontier de OpenAI para desplegar grupos de agentes de IA que realicen diversas tareas.

El servicio Bedrock del gigante de la computación en la nube, que ayuda a los desarrolladores de software a acceder a una gran cantidad de modelos de IA de proveedores como Anthropic, Meta y Mistral, incluirá el último modelo 5.5 de OpenAI en las próximas semanas.

“Desde los inicios… los clientes nos han preguntado cómo integrar los modelos de OpenAI en AWS”, declaró Matt Garman, director ejecutivo de AWS. “No se trata solo de incorporar los modelos de IA, sino de innovar juntos”.

El acuerdo entre Amazon y OpenAI había estado hasta hace poco bajo la amenaza legal de Microsoft, que argumentaba que podría incumplir los términos de exclusividad de su propio contrato con la empresa emergente, según informó previamente Financial Times.

Microsoft cerró este lunes un acuerdo que permitirá a OpenAI poner sus modelos a disposición en plataformas en la nube de la competencia a cambio de que Microsoft reciba mejores condiciones en cuanto al reparto de ingresos y la eliminación de una polémica "cláusula de IAG" que podría haberle impedido acceder a la tecnología de OpenAI.

Amazon también es accionista de Anthropic. Invertió US$ 8.000 millones desde 2023 y este mes reveló planes para invertir hasta US$ 25.000 millones en el grupo, junto con un contrato de servicios en la nube por valor de US$ 100.000 millones.