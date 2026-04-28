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La IA se suma al riesgo del petróleo en los mercados tras reporte sobre OpenAI

División al interior del Banco de Japón refleja duro escenario para bancos centrales.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Martes 28 de abril de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán petróleo Trump OpenAI IA tecnología Chile tasa de interés
<p>La IA se suma al riesgo del petróleo en los mercados tras reporte sobre OpenAI</p>

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