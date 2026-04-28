La IA se suma al riesgo del petróleo en los mercados tras reporte sobre OpenAI

“Es complicado”. Ese es el mensaje que llega desde la reunión del primero de los cuatro grandes bancos centrales que deciden esta semana. El Banco de Japón (BOJ) mantuvo la tasa, tal como se esperaba. Pero la división al interior del emisor superó las expectativas. Tres de los nueve consejeros votaron a favor de un alza en respuesta a la presión por el alza de los precios de los combustibles.

El gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, anunció que el emisor retomará su plan de normalizar su tasa de interés, hoy en 0,75%, si la economía no sufre una desaceleración profunda como consecuencia del mayor costo de la energía causado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

Al igual que el BOJ, el mercado espera que el Banco Central mantenga la tasa sin cambios hoy.

Bancos centrales alrededor del mundo se enfrentan al doble riesgo, de inflación y menor crecimiento, que genera un conflicto que se extiende ya en su tercer mes. El precio del petróleo sube otro 3% esta mañana. El barril de crudo Brent supera los US$111 y el WTI ronda los US$100.

Hay reportes de que un buque con una carga de gas licuado desde Abu Dhabi logró cruzar el estrecho de Ormuz. Sin embargo, el mercado reciente la falta de avances en las negociaciones entre EEUU e Irán. Las acciones en Asia caen 0,64%. El Stoxx600 europeo transa prácticamente plano desde la apertura. Los futuros estadounidenses operan mixtos: el Dow Jones busca un alza y el S&P 500 y el Nasdaq operan en rojo.

Un reporte de The Wall Street Journal añade un factor de riesgo. Según WSJ, OpenAI no ha logrado sus objetivos de aumento de ingresos y usuarios. Fuentes citadas por el diario afirman que la directora financiera, Sarah Friar, ha comunicado a otros directivos de la empresa que le preocupa que la empresa no pueda hacer frente a los futuros contratos, si la empresa no acelera su crecimiento de ingresos.

El reporte golpea con fuerza a las acciones de empresas ligadas a los planes de OpenAI y resalta la vulnerabilidad del ecosistema de IA. Las acciones de Oracle y CoreWeave caen en torno a 4% antes de la apertura. Para ambas empresas, los contratos con OpenAI son claves en sus planes de expansión. Nvidia, proveedor de semiconductores para OpenAI, cae 1% antes del inicio de la sesión.

Las acciones de Softbank, uno de los principales inversionistas de OpenAI, cayeron casi 10% en Tokio, en su peor sesión en seis meses.

Desde China, el Politburó del Partido Comunista emite su primer comunicado desde el inicio de la guerra en Irán. Según la agencia estatal Xinhua, el organismo presidido por Xi Jinping “mejorará el nivel de seguridad energética y de recursos”, mientras promete mantener la liquidez y estabilidad cambiaria.

Moody’s eleva la perspectiva para la deuda china de “negativa” a “estable”, en una apuesta de que la segunda mayor economía del mundo logrará navegar el impacto del cierre del estrecho de Ormuz.

Barclays es una de las empresas en los titulares esta mañana. El banco opera plano tras haber recortado una caída del 3% en sus acciones tras su presentación de resultados. Si bien el banco tuvo un buen trimestre y anunció un programa de recompra de acciones por unos US$670 millones, el mercado reacciona con preocupación ante el aumento de las provisiones a US$1.100 millones.

En la región, México captura la atención. El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una mayor presión interna por su apertura a permitir la acción directa de efectivos estadounidenses en territorio mexicano en operativos contra el narcotráfico. Pero la cercanía con EEUU no se está traduciendo en inversiones. La consultora Integralia reporta que México registró 22 anuncios de inversión por US$2.630 millones en el primer trimestre, un 78% menos que en el mismo período de 2025.

Por el contrario, Brasil se consolida como la favorita de los capitales extranjeros, gracias a la coincidencia de varios factores: tasas altas, exposición a commodities, valoraciones de acciones más bajas que en otros mercados (también emergentes) y un escenario electoral que se perfila como favorable. Precisamente con las elecciones en la mira, y cuando las encuestas muestran al presidente Lula da Silva empatado con Jair Bolsonaro, el gobierno anuncia un programa de reprogramación de deudas para los hogares. Economistas advierten que la medida podría ser un obstáculo para las esperadas bajas de tasas.

En Argentina los titulares son políticos. La confianza en la gestión del presidente Javier Milei cayó a su menor nivel desde que asumió el poder. El gobierno prepara créditos con tasas por debajo del 20%, a través del Banco Nación, para reactivar la economía.

En la portada de Diario Financiero: Ministro Rau defiende crédito tributario al empleo, pero se abre a discutir “instrumento óptimo” en el Congreso. Consultora proyecta el efecto minero de la reforma de Kast: mayor producción de cobre y litio, y hasta un punto adicional del PIB.

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