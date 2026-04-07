Pershing, la compañía de Bill Ackman, ofrece comprar Universal Music en una operación por unos US$ 64 mil millones
La transacción propuesta combinaría al grupo musical más grande del mundo con una empresa de adquisición con fines especiales creada por Ackman, uno de los gestores de fondos de cobertura más reconocidos.
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Pershing Square Capital, la firma de Bill Ackman, ha ofrecido comprar Universal Music Group en una operación que valora a la mayor compañía discográfica del mundo en unos 55.000 millones de euros, equivalente a unos US$ 64.000 millones, y que trasladaría su cotización de Ámsterdam a Nueva York.
La transacción propuesta implicaría la fusión de Universal con una empresa de adquisición con fines especiales creada por Ackman. Según Pershing, que posee una participación en el grupo musical desde 2021, la operación valora cada acción de Universal en 30,40 euros.
Las acciones de Universal, que se han desplomado más de un 30% en los últimos seis meses ante la preocupación de que la IA pueda reducir los beneficios de la industria musical, subieron un 13% en la sesión matutina.
Al anunciar la propuesta el martes, Ackman declaró: "El precio de las acciones de UMG se ha estancado debido a una combinación de problemas ajenos al rendimiento de su negocio musical y, lo que es más importante, todos ellos pueden resolverse con esta transacción".
Pershing Square invertiría 2.500 millones de euros (unos US$ 2.900 millones), incluyendo 1.050 millones de euros de inversores en Sparc Holdings, la empresa de adquisición con fines especiales de Ackman, y la nueva entidad de Universal Music obtendría un préstamo adicional de 5.400 millones de euros, según la carta de Ackman al consejo de administración de la empresa.
La participación de Universal en la plataforma de música en streaming Spotify también se vendería por 1.500 millones de euros en ingresos netos, añadió Ackman.
Los inversores de Universal recibirían 5,05 euros en efectivo —un total de 9.400 millones de euros— y 0,77 acciones de la nueva compañía por cada acción de Universal que posean, explicó Pershing. El acuerdo valoraría el capital de Universal en unos 55.000 millones de euros.
Universal Music es la mayor discográfica del mundo y hogar de artistas como Taylor Swift y Kendrick Lamar. Es una de las tres grandes discográficas, junto con Sony Music Group y Warner Music.
Universal no respondió de inmediato a la propuesta.
Bolloré y Tencent
Pershing afirmó que el rendimiento de las acciones de Universal se había visto afectado por el aplazamiento de su salida a bolsa en EEUU, la "ausencia de un plan de asignación de capital divulgado públicamente" y la incapacidad de valorar adecuadamente su participación en Spotify.
El grupo de Ackman también indicó que creía que la incertidumbre sobre el futuro de la participación del 18% del Grupo Bolloré en la compañía había deprimido la valoración de Universal.
El Grupo Bolloré, controlado por la familia del multimillonario francés Vincent Bolloré, escindió Universal de su grupo mediático francés Vivendi en 2021.
Analistas de Panmure Liberum, liderados por Sean Kealy, afirmaron que los términos de la oferta parecían estar "diseñados, en parte, para facilitar la salida del Grupo Bolloré".
Tencent, de China, es el segundo mayor accionista de Universal con una participación del 11,4%, mientras que Vivendi aún conserva cerca del 10%.
El Grupo Bolloré y Vivendi no respondieron de inmediato a la propuesta.
La nueva compañía
Según el plan de Ackman, Universal se fusionaría con Pershing Square Sparc Holdings, convirtiéndose en una corporación de Nevada y cotizando en la Bolsa de Nueva York.
Sparc, registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en 2023, es la versión de Ackman de una sociedad de adquisición con fines especiales (SPAC), donde los inversores tienen derecho a invertir a un precio fijo en lugar de aportar efectivo por adelantado antes de que se anuncien las operaciones.
La nueva compañía estará presidida por el expresidente de Disney, Michael Ovitz, y dos representantes de Pershing Square se incorporarán al consejo de administración.
Este anuncio se produce mientras Ackman se encuentra en pleno proceso de salida a bolsa de Pershing Square USA, un nuevo fondo cerrado que cotizará en la Bolsa de Nueva York. Su objetivo es recaudar entre US$ 5.000 millones y US$ 10.000 millones en una operación que también otorgará a los inversores una participación en la gestora de su fondo de cobertura.
Ackman es uno de los gestores de fondos de cobertura más reconocidos del mundo, conocido por sus inversiones multimillonarias en empresas cotizadas que considera de alta calidad, con precios atractivos y gran poder de fijación de precios en sus respectivos sectores.
Posee importantes participaciones en compañías como Alphabet, Amazon y Brookfield, y su principal fondo de cobertura gestiona casi US$ 18.000 millones.
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