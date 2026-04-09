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Israel lanza nuevos ataques contra Líbano tras poner en peligro la tregua en Medio Oriente

Aún no había indicios de que Irán hubiera levantado su bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha provocado la peor interrupción del suministro energético mundial de la historia. Teherán dijo que no habría acuerdo mientras Israel siguiera atacando Líbano.

Por: Reuters

Publicado: Jueves 9 de abril de 2026 a las 08:17 hrs.

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<p>Israel atacó los suburbios del sur de Beirut justo antes de medianoche y al amanecer. (Foto: Reuters)</p>

Israel atacó los suburbios del sur de Beirut justo antes de medianoche y al amanecer. (Foto: Reuters)

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