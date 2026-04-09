Israel lanza nuevos ataques contra Líbano tras poner en peligro la tregua en Medio Oriente

Israel atacó los suburbios del sur de Beirut justo antes de medianoche y al amanecer. (Foto: Reuters)

Aún no había indicios de que Irán hubiera levantado su bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha provocado la peor interrupción del suministro energético mundial de la historia. Teherán dijo que no habría acuerdo mientras Israel siguiera atacando Líbano.

Israel bombardeó más objetivos en Líbano el jueves, lo que puso aún más en peligro el alto el fuego en Medio Oriente, después de que sus mayores ataques de la guerra contra su país vecino causaran la muerte de más de 250 personas y amenazaran con echar por tierra la tregua de Donald Trump desde el primer momento.

Se esperaba que los negociadores iraníes partieran más tarde el jueves hacia Pakistán para las primeras conversaciones de paz de la guerra, donde se reunirían con una delegación estadounidense el sábado.

Pero no había indicios de que Irán hubiera levantado su bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha provocado la peor interrupción del suministro energético mundial de la historia. Teherán dijo que no habría acuerdo mientras Israel siguiera atacando Líbano.

La escasez elevó el precio que pagan las refinerías europeas y asiáticas por el petróleo a niveles récord cercanos a los US$ 150 por barril, con precios aún más altos para algunos productos como el combustible para aviones.

Israel, que invadió Líbano el mes pasado en paralelo a la guerra contra Irán para erradicar al grupo armado Hezbolá, aliado de Teherán, afirma que sus acciones allí no están cubiertas por el alto el fuego anunciado a última hora del martes por Trump.

Washington también ha afirmado que Líbano no está incluido en la tregua, pero Irán y Pakistán, que actuó como mediador, sostienen que formaba parte explícita del acuerdo. Una serie de países, entre ellos Reino Unido y Francia, afirmaron que la tregua debería extenderse a Líbano.

Una fuente pakistaní con conocimiento de las conversaciones dijo que Pakistán estaba trabajando en alto el fuego para Líbano y Yemen: "Se discutirá durante las (próximas) conversaciones y lo resolveremos".

Israel afirma haber asesinado el sobrino del líder de Hezbolá

El ejército israelí dijo el jueves que había matado al sobrino del secretario general de Hezbolá, Naim Qasem, quien había ejercido como su secretario personal, y que había atacado cruces fluviales en Líbano durante la noche.

Israel atacó los suburbios del sur de Beirut justo antes de medianoche y al amanecer, y bombardeó localidades de todo el sur el jueves por la mañana, según informaron los medios estatales libaneses.

Por su parte, Hezbolá, que inicialmente había dicho que suspendería los ataques contra Israel de acuerdo con el alto el fuego, dijo que los reanudaba el jueves por la mañana y que había disparado una vez a través de la frontera y dos veces contra las fuerzas israelíes en el sur de Líbano.

Las familias se reunieron el jueves en los hospitales de Beirut para identificar a sus seres queridos fallecidos y los equipos de rescate trabajaron toda la noche para intentar salvar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros de los ataques que alcanzaron zonas pobladas sin las advertencias habituales a la población civil.

"Este es mi lugar, esta es mi casa, llevo viviendo aquí más de 51 años. Y ahora, todo destruido. ¿Lo ves?", dijo Naim Chebbo, mientras barría cristales rotos y escombros de su casa en Beirut después de que los ataques destruyeran el edificio de al lado.

Líbano declaró un día de luto nacional y cerró las oficinas públicas. En un funeral celebrado en el centro de Beirut, los dolientes se reunieron en silencio para enterrar a un hombre que había perdido la vida. Su esposa había sobrevivido al bombardeo, que arrasó la mitad del edificio y dejó a los supervivientes atrapados en los pisos superiores durante horas.

Luto por Jamenei

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, dijo a la BBC Radio que los ataques de Israel contra Líbano constituían una "grave violación" del alto el fuego. "Ha sido una catástrofe, que de hecho podría acabar en una catástrofe aún mayor, y esta es la naturaleza de este comportamiento desmesurado que estamos viendo por parte de Israel en todo Medio Oriente", dijo.

En el interior de Irán, donde el cese de seis semanas de ataques aéreos estadounidenses e iraníes se ha presentado como una victoria total para los gobernantes clericales, multitudes se congregaron para conmemorar los 40 días de luto por el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el primer día de la guerra.

La televisión estatal mostró multitudes en Teherán, Kermanshah, Yazd y Zahedan, con dolientes vestidos de negro que portaban banderas iraníes y retratos de Jamenei y de su hijo y sucesor, Mojtaba. Se colocaron grandes vallas publicitarias conmemorativas y una enorme bandera de Hezbolá colgaba de un edificio.

Subida de los precios del petróleo físico

Tras seis semanas de guerra, Trump ha buscado una salida antes de que las consecuencias económicas descarrilen su presidencia. Su anuncio de un alto el fuego ha frenado la subida de los precios de referencia del petróleo, basados en contratos financieros para la entrega de petróleo dentro de un mes. Pero con una quinta parte del suministro mundial aún bloqueada, los precios actuales del petróleo físico y los combustibles siguen subiendo.

Aunque Europa y Asia han sido las más afectadas hasta ahora, el precio minorista del gasóleo en EEUU subió el jueves a US$ 5,69 el galón, solo 13 centavos por debajo del máximo histórico.

Trump, que anunció la tregua el martes por la noche justo antes de la fecha límite que había fijado para destruir "toda la civilización" de Irán a menos que desbloqueara el estrecho, amenazó con más ataques a última hora del miércoles.

Si Irán no cumplía, entonces "comenzarán los disparos, mayores, mejores y más fuertes de lo que nadie haya visto jamás", publicó en las redes sociales.

Aunque Trump ha declarado la victoria, Washington no ha logrado los objetivos que anunció para justificar la guerra en sus inicios: eliminar la capacidad de Irán para atacar a sus vecinos, destruir su programa nuclear y crear condiciones que facilitaran a los iraníes el derrocamiento de su Gobierno.

Irán sigue poseyendo misiles y drones capaces de alcanzar a sus vecinos, así como un arsenal de más de 400 kilos de uranio enriquecido a un nivel cercano al necesario para fabricar armas. Sus gobernantes, que se enfrentaron a un levantamiento masivo hace apenas unos meses, sobrevivieron al ataque de la superpotencia sin que se observaran signos de una oposición organizada.

Y salen de ella habiendo demostrado su capacidad para ejercer el control del estrecho, a pesar de la enorme presencia militar estadounidense en la región, acumulada durante décadas para proteger a los aliados de Washington y salvaguardar la navegación.

Irán está presionando para obtener aún más concesiones de EEUU en un acuerdo definitivo, incluyendo el levantamiento total de las sanciones financieras estadounidenses e internacionales que han paralizado su economía, y el reconocimiento de su control sobre el estrecho, una vía navegable internacional anteriormente abierta libremente a todo el comercio.

Las autoridades iraníes afirman que planean imponer normas para el paso por el estrecho, incluida una posible tasa por su uso, similar a las que cobran los países que gestionan canales artificiales en su territorio.

La Guardia Revolucionaria publicó el jueves un mapa del estrecho en el que los principales canales de navegación que lo atraviesan por el centro aparecen marcados como inseguros, ordenando a los buques que naveguen en su lugar alrededor de las islas más cercanas a la costa iraní.