Trump recibe a Carlos III en su primera visita a EEUU como rey
Trump y Carlos volverán a reunirse el martes, y se espera que el rey subraye la importancia de la profunda y duradera relación entre los dos aliados, en medio de altas tensiones por la guerra en Irán.
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El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al rey Carlos III en la Casa Blanca para una visita marcada por las dudas sobre el futuro de la llamada relación especial de Reino Unido con Estados Unidos y nuevas preocupaciones de seguridad tras el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.
El monarca británico y su esposa, la reina Camilla, fueron recibidos el lunes por el Presidente y la primera dama Melania Trump al inicio de un viaje de cuatro días, su primera visita de Estado a Estados Unidos desde que se convirtió en rey en 2022. Las parejas intercambiaron apretones de manos y posaron para una foto en el Pórtico Sur de la Casa Blanca antes de entrar.
El evento, planificado desde hace tiempo, busca conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos de Reino Unido, aunque su misión diplomática ha adquirido nueva urgencia en medio del reciente enfrentamiento de Trump con el primer ministro Keir Starmer por el limitado apoyo de Reino Unido a la acción militar de Estados Unidos contra Irán.
Reino Unido decidió seguir adelante con la visita pese al tiroteo del sábado en el hotel que albergó la gala anual de la prensa. Trump dijo el domingo que el rey estaría “muy seguro” durante un programa que incluye una revista militar en la Casa Blanca y un discurso ante una sesión conjunta del Congreso.
“El Rey y la Reina están muy agradecidos de todos quienes han trabajado con rapidez para garantizar que esto siga siendo así y esperan con interés que comience la visita”, dijo el domingo el Palacio de Buckingham.
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