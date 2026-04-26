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Sacan a Trump rápidamente del escenario luego que se escuchan disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

El presidente estadounidense se encuentra a salvo después del incidente, cuando un hombre armado intentó burlar la seguridad y se enfrentó con una escopeta a un agente del Servicio Secreto.

Por: Financial Times y Reuters

Publicado: Sábado 25 de abril de 2026 a las 21:32 hrs.

Trump periodistas Casa Blanca
<p>La captura de imagen de un video del momento preciso en que Trump es escoltado fuera del escenario. (Foto: Reuters)</p>

La captura de imagen de un video del momento preciso en que Trump es escoltado fuera del escenario. (Foto: Reuters)

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