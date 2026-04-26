Sacan a Trump rápidamente del escenario luego que se escuchan disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

La captura de imagen de un video del momento preciso en que Trump es escoltado fuera del escenario. (Foto: Reuters)

El presidente estadounidense se encuentra a salvo después del incidente, cuando un hombre armado intentó burlar la seguridad y se enfrentó con una escopeta a un agente del Servicio Secreto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado rápidamente del escenario luego que se escucharon disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche, cuando un hombre armado con una escopeta que intentó burlar la seguridad.

Trump se encontraba sentado en la mesa principal del evento de gala, celebrado en el Washington Hilton, junto con varios miembros del Gabinete, cuando se oyeron lo que parecieron ser cuatro disparos alrededor de las 20:30.

Mientras los agentes del Servicio Secreto entraban corriendo al abarrotado salón de baile, los asistentes se tiraron al suelo mientras el presidente, la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance eran escoltados fuera del escenario.

Un hombre armado con una escopeta disparó contra un agente del Servicio Secreto, dijo un funcionario del FBI a Reuters. El agente recibió un disparo en una zona cubierta por su equipo de protección y resultó ileso, añadió.

Detienen a autor

Trump publicó en Truth Social que el Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. "Actuaron con rapidez y valentía", dijo el presidente estadounidense, confirmando que el presunto autor de los disparos había sido detenido.

"He recomendado que 'el espectáculo continúe', pero me guiaré completamente por las autoridades. Tomarán una decisión en breve", añadió. “Independientemente de esa decisión, la velada será muy diferente a lo planeado, y simplemente tendremos que repetirla”.

Es una larga tradición que los presidentes estadounidenses asistan a la cena anual, establecida para celebrar la libertad de prensa del país, pero esta fue la primera vez que Trump estuvo presente como presidente. Altos funcionarios de la Casa Blanca que han atacado a la prensa, como el secretario de Defensa Pete Hegseth, se encontraban en la sala junto a miles de periodistas.

El secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Tesoro Scott Bessent también asistieron. Bessent fue escoltado fuera de la entrada principal tras el incidente.

Trump y sus aliados han intensificado sus críticas a la prensa en las últimas semanas, lo que ha generado una creciente tensión antes del evento. Algunos miembros de los medios, como el Huffington Post, decidieron no asistir a la cena, mientras que otros lucieron insignias con motivos de la Primera Enmienda como forma de protesta contra la administración Trump.

Esta semana, Trump publicó en Truth Social que estaba “ganando una guerra, por mucho”, pero que “los medios de comunicación antiestadounidenses que difunden noticias falsas apoyan la victoria de Irán”.

El Wall Street Journal, que iba a recibir un premio en la cena por su artículo sobre la tarjeta de cumpleaños que Trump supuestamente envió a Jeffrey Epstein, era, según otra publicación del presidente estadounidense esta semana, “¡simplemente otro periódico político fracasado!”.