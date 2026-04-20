SHOA descarta amenaza de tsunami en las costas chilenas tras terremoto en Japón
No hubo informes inmediatos de víctimas ni daños importantes por el sismo magnitud 7,7 que sacudió la costa japonesa.
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El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó en la madrugada del lunes la amenaza de tsumani para las costas de Chile por un terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la costa noreste de Japón, donde se activaron alertas de maremoto que luego fueron degradadas.
Según la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento tuvo su epicentro en el océano Pacífico y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, mientras las autoridades instaban a los residentes a mantenerse alejados de las zonas costeras en esa nación, donde se esperaban olas de tsunami de hasta tres metros, pero dos horas después del temblor se habían detectado olas hasta 80 cms de altura. Posteriormente, se rebajó a aviso la alerta de tsunami.
No hubo informes inmediatos de víctimas ni daños importantes, según declaró el principal portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, en una rueda de prensa al caer la noche en la capital, Tokio.
Al respecto, el SHOA indicó que "basado en los datos preliminares del sismo y la evaluación de la amenaza efectuada, no existe amenaza de tsunami para las costas de Chile".
Emergencia en Japón
El movimiento alcanzó un nivel de "5 superior" en la escala japonesa de intensidad sísmica, lo suficientemente fuerte como para dificultar el movimiento de las personas. En muchos casos, los muros de bloques de hormigón no reforzado colapsan.
Japón es uno de los países más propensos a los terremotos en el mundo, con un temblor al menos cada cinco minutos. Ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, de volcanes y fosas oceánicas que rodea parcialmente la cuenca del océano, Japón concentra alrededor del 20% de los terremotos del mundo de magnitud 6,0 o superior.
Actualmente, no hay centrales nucleares en funcionamiento en las regiones de Hokkaido y Tohoku, pero Hokkaido Electric Power y Tohoku Electric Power tienen allí varias plantas nucleares fuera de servicio. Tohoku Electric informó que estaba verificando el impacto del terremoto y del tsunami en su central nuclear de Onagawa.
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