CEO de Santander: “Estamos en condiciones para capturar las oportunidades de crecimiento del nuevo ciclo del país”
Andrés Trautmann destacó la eficiencia y la estructura balanceada de ingresos de la entidad.
Noticias destacadas
El CEO y country manager de Banco Santander Chile, Andrés Trautmann, espera capitalizar el nuevo ciclo económico que se abre con el reciente cambio de gobierno.
Tras el término de la junta ordinaria de accionistas, el ejecutivo afirmó a través de un comunicado de prensa que “estamos en condiciones de capturar las oportunidades de crecimiento que traigan los nuevos ciclos del país y de acompañar ese crecimiento con responsabilidad, con cercanía al cliente y con una ejecución consistente”.
La junta de accionistas aprobó la distribución de un dividendo de $ 3,353346317 por acción, equivalente al 60% de las utilidades del ejercicio, en línea con la política de dividendos de la entidad.
Las AFP escogieron a Juan Benavides como director de Banco Santander.
Trautmann afirmó que el rendimiento en 2025 de la entidad no solo estuvo marcado por altos niveles de rentabilidad, “sino también por la consistencia y calidad de nuestro desempeño en múltiples dimensiones. Hemos logrado combinar crecimiento, eficiencia y una estructura de ingresos más balanceada, lo que nos permite diferenciarnos en un entorno competitivo cada vez más exigente”.
Así, agregó, “los resultados del ejercicio anterior son consecuencia de una estrategia clara, ejecutada con disciplina y con una mirada de largo plazo”.
Nuevo directorio
En la asamblea de accionistas de Santander Chile también se eligió al directorio de la entidad, cuya presidencia se mantuvo en manos del expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara.
Asimismo, fueron elegidos Orlando Poblete, Félix de Vicente, Blanca Bustamante, José Francisco Doncel, Mónica López, Gloria Hutt, María Francisca Yáñez y Juan Benavides, este último en calidad de director independiente propuesto por los accionistas minoritarios, principalmente los fondos de pensiones.
En tanto, se designaron como directores suplentes a Alfonso Gómez y Juan Pedro Santa María, ambos en calidad de independientes.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Concesionaria de Hospital Félix Bulnes vuelve a arremeter contra MOP y acusa seis años de operación bajo condiciones no pactadas
La sociedad reclama una compensación por cerca de US$ 16 millones. La ofensiva se suma al litigio iniciado en 2024, cuando exigió pagos por hasta US$ 107 millones.
Startup fundada por exsuper de Medio Ambiente de Piñera levanta capital para combatir la permisología
Inzai desarrolló una plataforma basada en datos e IA para, entre otros, revisar la consistencia y coherencia de documentos en trámites de evaluación ambiental y generar primeras respuestas a la autoridad para acelerar tramitación de proyectos.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete