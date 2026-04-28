CEO de Santander: “Estamos en condiciones para capturar las oportunidades de crecimiento del nuevo ciclo del país”

Andrés Trautmann destacó la eficiencia y la estructura balanceada de ingresos de la entidad.

El CEO y country manager de Banco Santander Chile, Andrés Trautmann, espera capitalizar el nuevo ciclo económico que se abre con el reciente cambio de gobierno.

Tras el término de la junta ordinaria de accionistas, el ejecutivo afirmó a través de un comunicado de prensa que “estamos en condiciones de capturar las oportunidades de crecimiento que traigan los nuevos ciclos del país y de acompañar ese crecimiento con responsabilidad, con cercanía al cliente y con una ejecución consistente”.

La junta de accionistas aprobó la distribución de un dividendo de $ 3,353346317 por acción, equivalente al 60% de las utilidades del ejercicio, en línea con la política de dividendos de la entidad.

Las AFP escogieron a Juan Benavides como director de Banco Santander.

Trautmann afirmó que el rendimiento en 2025 de la entidad no solo estuvo marcado por altos niveles de rentabilidad, “sino también por la consistencia y calidad de nuestro desempeño en múltiples dimensiones. Hemos logrado combinar crecimiento, eficiencia y una estructura de ingresos más balanceada, lo que nos permite diferenciarnos en un entorno competitivo cada vez más exigente”.

Así, agregó, “los resultados del ejercicio anterior son consecuencia de una estrategia clara, ejecutada con disciplina y con una mirada de largo plazo”.

Nuevo directorio

En la asamblea de accionistas de Santander Chile también se eligió al directorio de la entidad, cuya presidencia se mantuvo en manos del expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara.

Asimismo, fueron elegidos Orlando Poblete, Félix de Vicente, Blanca Bustamante, José Francisco Doncel, Mónica López, Gloria Hutt, María Francisca Yáñez y Juan Benavides, este último en calidad de director independiente propuesto por los accionistas minoritarios, principalmente los fondos de pensiones.

En tanto, se designaron como directores suplentes a Alfonso Gómez y Juan Pedro Santa María, ambos en calidad de independientes.