Santander Chile alista reconfiguración de su directorio con cuatro nuevos nombres y mayor peso de independientes
Entre los nuevos nombres está el de la exministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, y del expresidente de Codelco, Juan Benavides. La junta de accionistas de la entidad se celebrará el 28 de abril.
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En la antesala de su junta ordinaria de accionistas del próximo 28 de abril, Banco Santander Chile dio a conocer la nómina de candidatos para integrar su directorio, en un proceso marcado por una alta presencia de independientes y perfiles con trayectoria tanto en el sector público como en el privado.
La entidad de capitales españoles presentó este lunes una nómina de nueve candidatos para ocupar la misma cantidad de cupos de directores titulares, en un proceso que combinará continuidad con la incorporación de nuevos nombres, varios de ellos en calidad de independientes.
Del total de postulantes, cuatro no forman parte del directorio actual.
Los nuevos nombres
Entre ellos, figura Juan Benavides Feliú, propuesto por las AFP, y quien cuenta con trayectoria ejecutiva en diferentes industrias. Fue CEO de Falabella entre 2004 y 2012, es expresidente de Codelco entre 2018 y 2022, además de haber sido el mandamás del directorio de AFP Habitat desde 2014 a 2018.
A su vez, se suman nuevos perfiles con foco en transformación digital, regulación y políticas públicas. Es el caso de María Francisca Yáñez, en calidad de independiente y quien es exdirectora de Microsoft en Chile, y actualmente integra directorios como el de Coca Cola Andina, Orion, IData, entre otros.
A estas incorporaciones se suma la exministra de Transportes y Telecomunicaciones del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Gloria Hutt, como candidata independiente y con experiencia en políticas públicas, infraestructura y regulación. Hutt trabajó 12 años en la consultora británica Steer Davies Gleave, de la cual fue socia y directora regional para Latinoamérica.
Por último, en el listrado enviado por Santander Chile, también se incluye a Mónica López-Monis, ejecutiva del Grupo Santander bajo el cargo senior executive vice president y responsable global de Relaciones con Supervisores y Reguladores. Mantiene una trayectoria ligada al ámbito legal y de gobierno corporativo dentro de la industria financiera.
En paralelo, la propuesta del banco mantiene una parte importante de la actual mesa, incluyendo a su presidente Rodrigo Vergara, junto a otros directores, como Orlando Poblete, Félix de Vicente y Blanca Bustamante.
Directores suplentes
En cuanto a los directores suplentes, la entidad propuso la continuidad de Juan Pedro Santa María y Alfonso Gómez, ambos independientes, quienes ya forman parte de la estructura del directorio del banco.
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