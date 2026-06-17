Acciones de aerolíneas toman vuelo tras la caída del petróleo: Latam sube 2,4% en la semana

En tanto, los papeles de American Airlines subía 5,3% en la semana; United avanzaba 1,3%; Copa subía 2%; y Azul se expandía 3,4%, según Bloomberg.

La caída del petróleo tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán volvió a poner a las aerolíneas en la mira del mercado, un sector que fue de los más golpeados durante el conflicto, con el combustible como uno de sus principales costos.

Y ahora, con el crudo retrocediendo la pregunta que se hace el mercado es si las acciones van camino a recuperar lo perdido. Dentro del IPSA, uno de los nombres que más destaca es Latam Airlines con una acción que sube 2,42% en la semana.

El analista de MBI, Horacio Herrera, señaló que las aerolíneas aparecen entre las compañías con mayor espacio de recuperación y dentro de las firmas que componen el IPSA, la acción de Latam es la cuenta “con mayor potencial de apreciación”, dado que la caída del combustible es un factor positivo relevante para sus números.

“No hay que olvidar que fue una de las acciones más castigadas tras la incursión armada”, sostuvo.

El golpe del combustible

Durante los momentos más complejos del conflicto bélico, el salto del petróleo y del jet fuel obligó a Latam Airlines a ajustar sus proyecciones para 2026. La compañía venía de reportar un primer trimestre récord, con ingresos por US$ 4.151 millones y un margen operacional histórico de 19,8%. Sin embargo, el shock de combustible cambió la lectura para los trimestres siguientes.

Por eso, el mercado intenta calcular cuánto de ese golpe podría revertirse si el petróleo se mantiene en niveles bajo de US$ 79,5 el barril que tiene el Brent al cierre de esta nota.

Los analistas advierten que el impacto de un petróleo más bajo no se vería de forma automática en los resultados de empresas como Latam y que las “alzas o bajas en el costo de combustible se reflejan con rezago en el estado de resultados”, señaló el analista de BICE Inversiones, Ewald Stark.

Sobre esto, el gerente de renta variable de Credicorp Capital, Rodrigo Godoy, comentó que la caída del petróleo y del combustible de aviación debería reflejarse principalmente en los resultados del tercer trimestre de 2026: "Para el tercer trimestre las coberturas tomadas entre mediados de marzo y fines de mayo acotarían parcialmente el positivo impacto de la caída del precio en el mercado spot observada particularmente en junio", afirmó.

La analista de XTB, Emanoelle Santos, coincidió en que el impacto de una baja del petróleo no será inmediato, porque las aerolíneas operan con coberturas, contratos y pasajes vendidos con anticipación. Aun así, señaló que, si el jet fuel se mantiene bajo los supuestos de Latam, el beneficio debería verse gradualmente en márgenes, caja y expectativas.

A favor de la compañía, Stark destacó su “excelente posición financiera” y su capacidad para traspasar costos a tarifas. Mientras que Santos coincidió en que el menor precio del petróleo ayuda, pero “el valor principal está en que la compañía no depende exclusivamente de ese alivio para defender su tesis”.

Competencia y riesgos

El movimiento no ha sido exclusivo de Latam. La caída del petróleo también impulsó a otras aerolíneas en bolsa, tanto en la región como en Estados Unidos.

Hasta el momento de esta nota, American Airlines subía 5,3% en la semana; United avanzaba 1,3%; Copa subía 2%; y Azul se expandía 3,4%, según Bloomberg.

Frente a sus competidores, Santos sostuvo que Latam está bien posicionada en la región, aunque no necesariamente sería la acción con la mayor reacción porcentual ante una baja del petróleo.

“Aerolíneas como American Airlines pueden tener una respuesta más mecánica al combustible debido a su exposición directa y a una menor protección relativa, pero también cargan con una mayor sensibilidad financiera”, explicó.

La analista agregó que Copa es un competidor de alta calidad operativa, con márgenes sólidos y buena capacidad de recuperar costos vía tarifas, mientras que Azul podría tener más beta al petróleo por su punto de partida financiero y operativo, aunque eso mismo la vuelve más riesgosa tras su proceso de reestructuración.

Entre los riesgos a considerar para Latam, Stark advirtió que, a nivel de monedas, la evolución del real brasileño frente al dólar también podría afectar los resultados de Latam, especialmente en un año marcado por elecciones en Brasil, principal mercado para la aerolínea.

Aunque sobre este punto Herrera, habló de dos fuerzas a mirar: “Por el lado de los costos, una apreciación del real puede ser negativa para Latam, porque parte de sus gastos está en monedas locales mientras que las tarifas se miden en dólares. Pero, al mismo tiempo, una moneda local más fuerte también mejora el poder de compra e impulsar la demanda. Entonces hay dos fuerzas operando al mismo tiempo, y el mercado tiene que ver cuál termina pesando más”.

Finalmente, Godoy sostuvo que todavía hay espacio para que la acción siga recuperando terreno, aunque los inversionistas probablemente mantendrán una postura cauta antes de considerar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán como una solución permanente.

A su juicio, "habiéndose dejado temas relevantes para una etapa posterior de negociación, es esperable que el precio de la acción no alcance los niveles previos al inicio del conflicto".