Bolsa chilena repunta en primeros negocios tras anuncio de extensión del alto al fuego entre EEUU e Irán

Las bolsas de Santiago y Nueva York abrieron con ganancias este miércoles, tras la noticia de que Estados Unidos prolongará su tregua con Irán durante todo el tiempo que sea necesario para cerrar un acuerdo de paz.

El S&P IPSA subía 0,4% hasta los 11.165,38 puntos en los primeros negocios del mercado chileno. En cuanto a Wall Street, el Nasdaq crecía 0,8%, y el S&P 500 con el Nasdaq ganaban 0,7%. En Europa, los índices bursátiles no tenían cambios relevantes.

Las plazas occidentales venían de cerrar con pérdidas este martes, en medio del nerviosismo por la noticia de que la delegación estadounidense suspendió su viaje a Pakistán -sede de las negociaciones de paz- por la falta de respuesta iraní a sus propuestas.

Esto ocurrió ad portas a lo que se había planteado como fecha límite para este miércoles en la tarde. Sin embargo, posterior al cierre del mercado estadounidense, Trump anunció esta prolongación indefinida del alto al fuego.

Según el mandatario, fue a petición de Shehbaz Sharif, el primer ministro pakistaní, hasta que los líderes y representantes de Irán "puedan presentar una propuesta unificada", en un contexto de fragmentación del régimen persa.

Con todo, el petróleo Brent seguía rondando los US$ 100 por barril, viendo que aún no hay señales de una pronta normalización del tráfico de energía desde el golfo Pérsico.

Después del anuncio estadounidense, se han reportado ataques iraníes a buques portacontenedores en el estrecho de Ormuz, y Teherán informó que detuvo a naves que transitaban el pasaje, escoltándolos a sus aguas territoriales por "poner en peligro la seguridad marítima".