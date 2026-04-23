IPSA vuelve a caer y pierde la marca de 11.000 puntos frente a la incertidumbre por el bloqueo del estrecho de Ormuz
Trump está esperando que Irán acceda a entregar sus inventarios de uranio altamente enriquecido. Mientras, el Presidente de EEUU ordenó a la Armada que "dispare y destruya cualquier embarcación" que esté colocando minas en aguas del pasaje.
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Las bolsas caían este jueves, ya que el panorama del comercio energético se ha nublado por el persistente bloqueo del estrecho de Ormuz, y proliferan las alertas sobre el potencial daño a la economía global.
Después de cuatro sesiones a la baja, el S&P IPSA descendía 0,3% hasta los 10.973,55 puntos en la apertura de la Bolsa de Santiago, con gran influencia del Banco de Chile (-1,5%) y SQM-B (-1%).
En Wall Street, que viene de cerrar en máximos históricos, el Dow Jones aflojaba 0,4%, el Nasdaq perdía 0,3% y el S&P 500 cedía 0,2%. Por el lado de Europa, el continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,3% y el FTSE 100 de Londres retrocedía 0,4%. Todos los principales índices bursátiles de Asia cerraron en rojo.
El petróleo Brent se estabilizaba por arriba de US$ 100 el barril, mientras Trump está esperando que Irán acceda a entregar sus inventarios de uranio altamente enriquecido, según dijo a la prensa este miércoles la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
La víspera estuvo marcada por la noticia de que el Presidente de EEUU extendió la tregua con Teherán hasta lograr un acuerdo, pero también por los posteriores recuentos de disparos iraníes a barcos que navegaban por el estrecho de Ormuz, y dos detenciones a manos del régimen persa.
Washington sigue pujando por mayor control. "He ordenado a la Armada de los EEUU que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea, que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber ninguna vacilación", publicó Trump este jueves en su red Truth Social.
"Sigue habiendo un alto nivel de incertidumbre, y el mercado bursátil estadounidense, que se encuentra en máximos históricos, ha estado básicamente asignando una probabilidad cercana al 0% de que se prolongue guerra o el cierre del estrecho", escribió el director de investigación y estrategia de derivados del Schwab Center for Financial Research, Nathan Peterson.
En noticias corporativas, Tesla (-1,3%) dejó atrás las fuertes alzas iniciales que había visto fuera de rueda tras la publicación de sus resultados del primer trimestre, mientras los inversionistas adoptan algo más de cautela sobre los ingentes planes de inversión del fabricante de autos eléctricos.
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