Dólar abre a la baja luego que mediadores hicieran propuesta de alto al fuego en Medio Oriente
Donald Trump afirmó el fin de semana en su red Truth Social que este martes a las 20:00 horas será el plazo límite para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, o de lo contrario, destruirá las plantas energéticas y puentes del país.
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El dólar partió la semana a la baja, en medio de las esperanza de que se logre un cese al fuego en Medio Oriente, tras conocerse una propuesta elaborada por varios países involucrados en la región.
Tras el fin de semana largo por el Viernes Santo, el tipo de cambio bajaba $ 6,4 hasta los $ 914 en los primeros negocios de este lunes en Chile, según los datos de Bloomberg.
Mirando hacia afuera, el cobre Comex subía 1,1% a US$ 5,65 por libra, el dollar index se estabilizaba en niveles de 100 puntos y los precios del petróleo cotizaban también estables, cerca de los US$ 110 por barril.
Mediación y amenazas
Pakistán, Egipto y Turquía compartieron con Irán y Estados Unidos una propuesta de paz que incluye un alto al fuego de 45 días, según el portal de noticias Axios. Eso sí, un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que "nadie racional" aceptaría un cese al fuego a estas alturas.
También los operadores han seguido atentos el tráfico en el estrecho de Ormuz, que se ha recuperado en los últimos días, aunque continúa estando muy por debajo de los flujos previos al conflicto.
Donald Trump afirmó el fin de semana en su red Truth Social que este martes a las 20:00 horas será el plazo límite para que Irán reabra Ormuz, o de lo contrario, destruirá las plantas energéticas y puentes del país. La hora es la misma que en Chile, tras el cambio horario implementado el sábado.
Trump ha pospuesto más de una vez el deadline para este ataque, que inicialmente había sido anunciado para este lunes, y previamente estaba fijado para 10 días antes.
Entre los últimos acontecimientos de la guerra, destacó la noticia de que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán murió este lunes en un ataque estadounidense-israelí, según confirmaron medios iraníes.
El dólar-peso cerró al alza el jueves, en medio del nerviosismo ante posibles titulares negativos durante el fin de semana largo. El viernes, pese al feriado en buena parte del mundo occidental, en EEUU se publicaron las nóminas no agrícolas de marzo, que superaron los pronósticos.
Los mercados europeos permanecerán cerrados hoy por Lunes de Pascua, lo que se espera afecte los volúmenes transados en las bolsas activas.
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