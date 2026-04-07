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Con aportes de acreedores: fondo privado de Asset AGF adquiere un tercio de la torre Titanium a grupo Senerman

También compró oficinas de otros edificios construidos por el clan, como refinanciamiento por parte de un grupo de acreedores. En tanto, la gestora realizó cambios en su primera línea.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Martes 7 de abril de 2026 a las 20:30 hrs.

AGF Bolsa chilena Fondos de inversión Cristóbal Muñoz
<p>Con aportes de acreedores: fondo privado de Asset AGF adquiere un tercio de la torre Titanium a grupo Senerman</p>

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