Dólar se desploma $20 a mediodía en medio del rally de los mercados por tregua en Medio Oriente

La divisa moderaba una violenta baja en las primeras operaciones, aunque se mantenía con un marcado descenso debajo de los $900.

El peso chileno bajaba con fuerza el miércoles, en medio del optimismo de los mercados globales por la tregua de dos semanas en la guerra en Medio Oriente, cese al fuego que provocó un fuerte descenso en el precio internacional del petróleo.

Tras abrir en $895,12, el dólar cotizaba a $ 897,12 a mediodía, con un desplome de $20 frente al cierre del martes, aunque moderó una caída más violenta en las primeras operaciones que los llevó por debajo de los $890 brevmente. El movimiento sigue a un descenso generalizado en el dólar frente a otras monedas: el dollar index caía 1%, mientras que los futuros del cobre Comex avanzaban 3,5%, a US$ 5,75 por libra.

"Podría verse como un movimiento exagerado, pero cabe recordar si sacamos el contexto guerra, el dólar circulaba en el rango de $ 850 - $870", dijo Rodrigo Castillo, director general de BeFx.

El cobre se disparaba el miércoles hasta máximos en tres semanas, recuperando terreno luego de los descensos que registró por los temores económicos provocados por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

El alto el fuego está supeditado al acuerdo de Irán de suspender su bloqueo del paso de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz, afirmó Trump. Los precios del crudo perdían más de un 16% el miércoles, para situarse por debajo de los US$ 95 por barril tanto en el WTI como en el Brent.