Dólar se desploma $20 a mediodía en medio del rally de los mercados por tregua en Medio Oriente
La divisa moderaba una violenta baja en las primeras operaciones, aunque se mantenía con un marcado descenso debajo de los $900.
Noticias destacadas
El peso chileno bajaba con fuerza el miércoles, en medio del optimismo de los mercados globales por la tregua de dos semanas en la guerra en Medio Oriente, cese al fuego que provocó un fuerte descenso en el precio internacional del petróleo.
Tras abrir en $895,12, el dólar cotizaba a $ 897,12 a mediodía, con un desplome de $20 frente al cierre del martes, aunque moderó una caída más violenta en las primeras operaciones que los llevó por debajo de los $890 brevmente. El movimiento sigue a un descenso generalizado en el dólar frente a otras monedas: el dollar index caía 1%, mientras que los futuros del cobre Comex avanzaban 3,5%, a US$ 5,75 por libra.
"Podría verse como un movimiento exagerado, pero cabe recordar si sacamos el contexto guerra, el dólar circulaba en el rango de $ 850 - $870", dijo Rodrigo Castillo, director general de BeFx.
El cobre se disparaba el miércoles hasta máximos en tres semanas, recuperando terreno luego de los descensos que registró por los temores económicos provocados por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.
El alto el fuego está supeditado al acuerdo de Irán de suspender su bloqueo del paso de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz, afirmó Trump. Los precios del crudo perdían más de un 16% el miércoles, para situarse por debajo de los US$ 95 por barril tanto en el WTI como en el Brent.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gerentes legales siguen ganando más que sus pares mujeres, pero la brecha se ha ido acortando
Así lo deja de manifiesto el último estudio de Idealis Legal Recruitment, según el cual por cada diez gerentes legales hombres con un salario mensual líquido sobre $ 10 millones, hay dos gerentas.
Cómo Acústica Marina pasó de monitorear ruido marino a transformarse en una plataforma de inteligencia oceánica
La startup, que hoy integra hardware e inteligencia artificial para entregar datos oceanográficos en tiempo real, se expande a la industria naviera y avanza en una red de boyas inteligentes para monitorear el Pacífico Sur.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete