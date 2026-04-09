El 21 de abril la UF cruzará la marca de los $ 40.000
El valor de la UF tiene una incidencia clave en los presupuestos familiares, dada su incidencia en la reajustabilidad de dividendos, planes de salud y aranceles educacionales, entre otros.
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Como se había anticipado ayer luego del alto IPC de marzo -que subió 1% impulsado por los combustibles y la educación-, la Unidad de Fomento (UF) -que nació hace 59 años- cruzará el próximo martes 21 de abril la histórica marca de los $ 40.000, ya que ese día tendrá un valor de $ 40.000,61, según la información disponible en el Banco Central.
El valor de la UF tiene una incidencia clave en los presupuestos familiares, dada su incidencia en la reajustabilidad de dividendos, planes de salud y aranceles educacionales, entre otros. De acuerdo con el calendario, la UF alcanzará un valor de $ 40.240,14 el 9 de mayo próximo. Y ojo, porque en el mes que sigue podría tener un avance aún mayor si se cumplen los pronósticos de un alza del IPC aún mayor a la de marzo.
La unidad fue creada el 20 de enero de 1967, cuando comenzó a funcionar con un valor trimestral de 100 escudos y que era calculado trimestralmente. A partir de octubre de 1975 este instrumento comienzó a expresarse en pesos y ese mismo año se fijó mensualmente, con el ánimo de enfrentar los bruscos cambios inflacionarios con una herramienta que identificara un precio reajustable y por un período acotado.
Un decreto de julio de 1977 determinó los valores diariamente para los períodos comprendidos entre el día 10 de cada mes y el 9 del mes siguiente, de acuerdo a la variación experimentada por el IPC.
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