Klaus Kaempfe, de Credicorp Capital y cese al fuego en Medio Oriente: “Se ve como una tregua débil; ninguno ha conseguido sus victorias estratégicas de largo plazo”

Pese al optimismo en los mercados, el gerente de inversiones de la firma observa una fragilidad estructural en el acuerdo. Sin embargo, en medio de presiones inflacionarias, ve un punto de entrada a la bolsa chilena.

El inicio de conversaciones entre Israel y el Líbano para una resolución pacífica del conflicto en Medio Oriente, apaciguó los temores de una tregua débil entre Estados Unidos e Irán. Pese al optimismo, para el gerente de inversiones de Credicorp Capital, Klaus Kaempfe, el cese al fuego presenta fragilidades estructurales.

“Enmarcado en los objetivos de largo plazo de EEUU, Irán e Israel, se ve como una tregua débil, en donde ninguno ha conseguido sus victorias estratégicas de largo plazo: para Israel, sería un cambio de régimen en Irán; para EEUU, eliminar la posibilidad de que Irán tenga una bomba nuclear en algún momento; y para Irán, conseguir que EEUU salga de la región y que no los amenace nunca más”, señaló en conversación con DF.

Por ahora, el ánimo de los inversionistas sigue al alza, pese a que el petróleo avanzó nuevamente a niveles de US$ 95 el barril.

- ¿Cómo se explica el desempeño bursátil con un crudo aún alto?

- Con la demanda actual y sin guerra, el precio debería ser de US$ 60 el barril. El precio sobre US$ 90 es un punto intermedio entre uno de crisis, más cercano a US$ 110, y un punto de normalidad.

Ya no está en un escenario crítico, como antes de esta tregua, cuando golpeaba a los mercados de una manera más dura.

- ¿No afecta de la misma manera?

- El precio del petróleo a estos niveles deja de ser necesariamente la única variable de decisión, sino que empiezan a jugar de nuevo otras variables.

- ¿Cuáles?

- Por ejemplo, las expectativas de crecimiento en el mundo, que han venido mejorando.

- ¿Mejoran por la tregua o los fundamentos de las economías?

Seguimos teniendo desarrollo en inteligencia artificial, utilidades en Corea del Sur que probablemente se van a doblar de un año para otro, compañías en Taiwán y en China que están logrando exportaciones récord, y una Latinoamérica que, con estos precios de commodities, sigue teniendo un crecimiento de utilidades que no habíamos visto desde hace más de 10 años.

“Si el alza del petróleo es pasajera y solo se queda en una UF un poco más alta, los bancos podrían ser los ganadores (en la bolsa) y el retail también se podría recuperar, pero en el margen”.

Acciones chilenas

- En este escenario, ¿dónde están las oportunidades?

- Con nuestros fondos estamos aprovechando de posicionarnos en activos que, de no darse un escenario crítico, van a tener una buena rentabilidad en el mediano plazo. Son algunos países asiáticos beneficiados de la revolución tecnológica, como Corea del Sur, y principalmente Latinoamérica, que pasa a tener un rol fundamental y estratégico en la necesidad de combustible y commodities en general.

- En los últimos meses han recomendado tomar posición en la bolsa chilena. ¿Se mantiene con una presión inflacionaria?

- Si el horizonte de inversión es de corto plazo, de menos de un año, estaría cauto todavía. Pero con horizontes más largos, estas caídas son buenas oportunidades de entrada (en Chile).

Tenemos una perspectiva de crecimiento para Chile que, si bien puede verse mermado en el corto plazo por el precio del petróleo, es consistente hacia adelante.

Pensando en los próximos 12, 36 y 60 meses, todavía la bolsa chilena entrega una oportunidad en una forma en donde las valorizaciones todavía están del promedio hacia abajo de lo que la historia.

Adicional a eso, puede capturar un crecimiento adicional, que va a venir por el movimiento hacia más inversión y mayor confianza que se está dando en Chile, pero también nuestros socios comerciales, locales e internacionales, se están acelerando. Y se suma el precio del cobre, donde la inversión en el país, solo por el precio, va a generar un montón de valor.

“El precio sobre US$ 90 es un punto intermedio entre uno de crisis, más cercano a US$ 110, y un punto de normalidad (...) A estos niveles, deja de ser necesariamente la única variable de decisión, sino que empiezan a jugar de nuevo otras variables”.

Se pueden dar buenas condiciones para que Chile vuelva a tener un crecimiento acelerado.

- Entonces, ¿cómo se explica el desempeño del IPSA en el año?

- Dado que ha habido tanta volatilidad internacional, eso es lo que captura el mercado local y lo transforma en precios de primera línea. La volatilidad que uno ve en el día a día (en el IPSA), tiene que ver entre un 60% y 80% con lo que está pasando a nivel mundial y con las valorizaciones internacionales.

- ¿Por qué los malls lideran los rendimientos en 2026 y los retailers están en rojo?

- El golpe del precio del petróleo afecta más directamente al retail, que tiene utilidades más cíclicas y asociadas a la capacidad de compra de las personas, que los malls. Y si bien los centros comerciales están asociados al retail, tienen una resiliencia mayor por su flujo de ingresos por sus contratos (de arriendos).

- ¿Qué otros sectores se ven impulsados?

- El bancario también va a capturar mejor, en términos de utilidades, el aumento del precio de la UF. Pero, el potencial se ha visto mermado un poco por las dudas del crecimiento económico, que se da también por el alza del petróleo.

Si el alza del petróleo es pasajera y solo se queda en una UF un poco más alta, los bancos podrían ser los ganadores y el retail también se podría recuperar, pero en el margen.

Demanda por UF

- ¿Cuáles son las perspectivas para la renta fija, especialmente los bonos en UF?

- Dada la aceleración de la inflación, los depósitos a plazo no son capaces de compensar esa inflación, por lo que los inversionistas han salido a buscar bonos en UF, ya que aseguran esa oportunidad.

- ¿Recomienda migrar?

- Nuestra recomendación, en general, es no estar moviéndose de fondos todo el rato. El dato de que la UF subió ya está incorporado en los precios, no vemos una gran oportunidad de ahora estar cambiándose rápido para capturar la UF.

- ¿Hasta cuándo podríamos ver el renovado auge de la renta fija?

Va a continuar durante abril y mayo, en donde vamos a estar devengando inflaciones muy altas. Probablemente en junio veremos una pausa en esa clase de activos.

IPSA cierra al alza y se acerca nuevamente a 11 mil puntos

El anuncio de un posible fin del conflicto en Medio Oriente mejoró el ánimo de las bolsas del mundo, que este jueves revirtieron una apertura en rojo.

El S&P IPSA cerró su sesión de este jueves con miras a recuperar la marca de 11 mil puntos. El selectivo subió a 10.958,44 puntos, tras anotar un alza de 0,92% durante la sesión bursátil.

Falabella encabezó las alzas (3,45%), seguido por Engie Energía Chile (3,26%) y Parque Arauco (3%), manteniendo su racha positiva y el liderato en los avances anuales del índice.

Por su parte, los principales índices estadounidenses recuperaron las alzas tras una apertura negativa. En Wall Street, el Nasdaq Composite subió 0,83%, el S&P 500 avanzó 0,62%, y el Dow Jones registró un incremento intradiario de 0,58%.