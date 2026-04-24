Mercado prevé mayor participación de inversionistas retail por reforma de Kast
Las empresas que componen el IPSA serían las principales beneficiadas por la eliminación del impuesto a las ganancias de capital.
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Tras la presentación de la mega reforma del Ejecutivo y su respectivo informe financiero, el mercado comenzó a calibrar el impacto de la eliminación del impuesto de 10% a las ganancias de capital en transacciones bursátiles.
La medida, según la mirada de analistas, beneficiaría las acciones líquidas y con mejor presencia bursátil, es decir, las empresas que forman parte del S&P IPSA serían las grandes ganadoras dado el interés que despiertan entre los inversionistas retail.
El gerente de research de renta variable de Credicorp Capital, Rodrigo Godoy, sostuvo a DF que, dado que los agentes institucionales (fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de inversión y fondos mutuos de renta variable nacional) no están afectos a dicho gravamen, “el efecto se debiera sentir con claridad en acciones de compañías con presencia bursátil y una alta participación de inversionistas retail en su propiedad”.
Agregó que, ante el solo anuncio de una eventual exención, los precios de las acciones podrían reflejar un efecto de capitalización, que empujaría la demanda de los inversionistas.
Credicorp Capital explicó que el beneficio no busca hacer una distinción entre industrias, sino por el tipo de inversionista. Y, desde esa mirada, más que alterar los flujos de las compañías, podría elevar el atractivo relativo de las acciones como instrumento de ahorro y favorecer, en el margen, sus múltiplos de valorización.
Efecto transversal
Asimismo, las corredoras de bolsa Vector Capital y Renta 4 coincidieron en el efecto transversal que tendría la medida.
El operador de renta variable de Vector Capital, Jorge Tolosa, sostuvo que “no importa la compañía, lo relevante es el requisito de que tengan una presencia de 25%”, criterio que cumplen buena parte de los papeles del IPSA.
El gerente general de Renta 4, Arturo Frei, afirmó que “será algo transversal a las empresas que transan en bolsa” y estimó que los montos transados “deberían subir entre un 10 y 15%”, lo que podría abrir espacio a círculos virtuosos para la rentabilidad del índice.
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