¿Se mantendrá el rally de las constructoras en bolsa, tras el anuncio de eliminación del IVA?

Analistas bursátiles advierten que el impulso sería acotado y difícil de mantener sin avances concretos en las medidas.

Por segunda jornada consecutiva, todas las acciones de las constructoras registran avances en la bolsa local, impulsadas por los anuncios del Gobierno en materia de reactivación económica. Sin embargo, el mercado pone paños fríos sobre si este rally tiene espacio para sostenerse en el tiempo.

Durante la apertura de este martes, los papeles del sector volvieron a subir: Socovesa escalaba 5,77%, Ingevec crecía 3,45%, SalfaCorp avanzaba 1,85%, Besalco anotaba un alza de 1,78%, extendiendo así el positivo desempeño observado en la jornada previa.

Cabe recordar que este lunes, el sector construcción lideró las alzas del IGPA, luego de que durante el fin de semana el Gobierno de José Antonio Kast diera a conocer una serie de medidas para impulsar la actividad.

Entre ellas, destacó la propuesta de eliminar de manera transitoria el IVA a la venta de viviendas nuevas por un período de 12 meses, con el objetivo de reducir el stock disponible, reactivar la inversión y recuperar cerca de 200 mil empleos.

La reacción del mercado fue inmediata y Socovesa lideró las alzas de la jornada tras escalar 5,42%.

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Rally acotado

Pese al entusiasmo inicial, analistas consultados por DF advirtieron que el impulso podría ser acotado.

De acuerdo con el operador de renta variable en Vector Capital, Jorge Tolosa, el verdadero impacto de las constructoras en bolsa se verá “dependiendo de la voluntad que tengan los parlamentarios de sacar la iniciativa, lo que va a generar mayor o menor certeza en potenciales compradores y en las empresas del sector”.

El gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, aseguró que el anuncio del Gobierno “tendrá un efecto positivo pero de corto plazo, precisamente por ser una medida transitoria. Ya que eso implicaría un beneficio por un período. Pero después volverías a la situación inicial”.

Por su parte, el jefe de análisis de GH Trading, Renato Campos, sostuvo que las alzas “responden a expectativas y no a cambios estructurales que fundamenten sostener estos títulos en el tiempo”.

En esta línea precisó que “la inmediatez de los efectos positivos podría no tener consecuencias de largo plazo en el caso que la economía no señale un escenario positivo en un mayor periodo de tiempo, ya que se premia la demanda adelantada ante este tipo de medidas”.

Tolosa agregó que el efecto inicial podría extenderse solo por algunos días, tras lo cual “lo más probable es que las acciones de las empresas se mantengan o se deslateralicen a la espera de más medidas por parte del ejecutivo”.