Cencosud acuerda colocación de un bono internacional a 10 años por US$ 500 millones

La operación se cerró con el spread más bajo en la historia de la compañía para este tipo de instrumento.

El gigante minorista Cencosud anunció este miércoles haber acordado los términos y condiciones para la emisión de un bono internacional por US$ 500 millones a un plazo de 10 años en los mercados internacionales de deuda, en una operación que busca principalmente refinanciar pasivos y extender su perfil de vencimientos, según informó la empresa en un comunicado.

El instrumento será colocado en el mercado de capitales de Estados Unidos con una tasa de 5,75% en dólares. La operación generó un alto interés por parte de inversionistas institucionales, registrando más de 150 órdenes y una demanda inicial superior a US$ 3.100 millones, más de seis veces el monto ofrecido. La materialización de la emisión está prevista para el miércoles 15 de abril.

Según la firma ligada a la familia Paulmann, los recursos obtenidos se destinarán principalmente al refinanciamiento del bono internacional con vencimiento en julio de 2027. En paralelo, Cencosud lanzó una oferta de recompra de dicho instrumento, cuyo plazo expira este viernes 10 de abril, y será financiada en parte con los fondos de la nueva colocación.

“La operación se enmarca en la estrategia financiera de Cencosud orientada a optimizar la estructura de capital, fortalecer la liquidez y reducir los riesgos de refinanciamiento, manteniendo una gestión disciplinada del endeudamiento”, señaló el gerente corporativo de Administración y Finanzas de la empresa, Andrés Neely.

El ejecutivo destacó además que la transacción logró el menor premio por riesgo en la historia de la compañía para una colocación internacional, lo que -según indicó- refleja la confianza del mercado en su desempeño y trayectoria.

La emisión cuenta con calificaciones de Baa3 por Moody’s y BBB por Fitch Ratings, lo que reafirma el posicionamiento de Cencosud dentro del grado de inversión en los mercados internacionales.

Desde la empresa subrayaron que la operación forma parte de una estrategia para reforzar su posición financiera y gestionar de manera proactiva sus vencimientos de deuda.