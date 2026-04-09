Acciones caen y el petróleo repunta por dudas sobre la tregua en Irán
Inversionistas temen una extensión del cierre del estrecho de Ormuz.
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El rally generado por la tregua de 15 días entre EEUU e Irán se frena. El petróleo repunta ante la extensión del bloqueo del estrecho de Ormuz, en respuesta de Irán a los ataques de Israel contra Hezbollah en el Líbano.
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, advierte que “la tregua es frágil”. Vance, quien va camino a Pakistán para iniciar las negociaciones con Irán, trató de calmar las dudas en torno a la continuidad de la tregua de 15 días, asegurando que estos procesos siempre enfrentan riesgos.
En el caso de la tregua con Irán, el riesgo está en la campaña de Israel contra Hezbollah en el Líbano. Israel desplegó una decena de ataques, incluyendo en zonas residenciales en el centro de Beirut. Irán acusa que el cese al fuego ha sido roto y mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz.
Las acciones en Asia caen 1,33%, y el Stoxx600 opera a la baja. Los futuros de Wall Street se preparan para una apertura con pérdidas. Mientras el petróleo salta un 3%, pero tanto el crudo Brent como el WTI operan en torno a los US$98 todavía reacios a retomar el nivel de US$100 por barril.
Las dudas en torno a la continuidad de la tregua también golpean a los metales. El oro, la plata y el cobre operan con pérdidas. El bitcoin frena su avance, pero se mantiene sobre los US$71.200.
Irán amenaza con retirarse de las negociaciones, antes de que éstas se inicien, si Israel no incluye en la tregua sus ataques en el Líbano. Reino Unido, Francia y la UE se unen al pedido de que el Líbano sea incluido en el plan de paz. EEUU e Israel aseguran que el tema nunca estuvo incluido en el acuerdo que llevó a la tregua de 15 días.
El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que las tropas de su país continuarán en la región y amenazó con una campaña militar aún más agresiva, si fracasan las negociaciones.
El inicio de las conversaciones se postergó de mañana al sábado. Vance liderará la delegación de EEUU, integrada también por los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner. Irán aún no ha confirmado la hora de llegada ni a los integrantes de su delegación.
Citando a un funcionario iraní, FT reporta que Teherán planea cobrar peajes en criptomonedas a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz durante y tras las dos semanas de negociaciones.
Goldman Sachs advierte que el precio del crudo Brent se mantendría sobre los US$100 promedio durante 2026, si el estrecho de Ormuz sigue cerrado por otro mes.
Así, la confirmación de la cita en Pakistán y la respuesta de Israel sobre su campaña en el Líbano se convierten en eventos clave para el mercado, pues determinarán la reapertura del estrecho de Ormuz.
La jornada también contará con datos de inflación y crecimiento en EEUU, aunque se trata de cifras previas a la guerra en Irán y al alza del precio de los combustibles.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- 08:00 México reporta su tasa de inflación de marzo.
- 08:30 El Banco Central publica las minutas de su última reunión de política monetaria.
- 09:30 EEUU reporta el cálculo final del PIB del cuarto trimestre 2025, el índice de precios ligado al consumo personal (PCE) y datos de ingreso y gasto de los consumidores de febrero.
- 15:00 Argentina reporta su índice de producción industrial de febrero.
- 19:00 Colombia publica su inflación de marzo.
- 20:00 El banco central de Perú anuncia su decisión de política monetaria. El mercado espera que se mantenga la tasa en 4,25%.
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