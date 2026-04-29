Acciones operan con cautela a la espera de la Fed y grandes tecnológicas

Es una intensa jornada para los mercados. La reunión de la Reserva Federal ofrecerá la oportunidad para despejar las dudas en torno al futuro de Jerome Powell y un posible movimiento de tasa hacia la segunda mitad del año. Los resultados de grandes tecnológicas ofrecerán datos para despejar o agravar las dudas sobre el rally de la IA.

Hasta entonces, la atención está en Irán y el estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense, Donald Trump, acusa que Irán “no es capaz de organizarse” y rechaza cualquier acuerdo que deje fuera el programa nuclear. WSJ reporta que Trump advirtió a sus colaboradores que deben prepararse para un largo bloqueo de Irán. Por su parte, Teherán rechaza levantar su bloqueo del estrecho de Ormuz hasta que EEUU no retire su bloqueo naval.

El petróleo extiende su avance y el crudo Brent se acerca a los US$115, su mayor nivel en un mes. El WTI supera los US$103 por barril. Por ahora, dada las restricciones en el suministro de petróleo, el precio no reacciona al retiro de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP para poder aumentar su producción de forma independiente. La medida pone en cuestionamiento la continuidad del cartel que ha regulado el suministro de crudo desde la década de los 60s.

A pesar del avance del petróleo, los futuros de los índices de Wall Street buscan una apertura en verde. Pero caídas en Europa y una sesión mixta en Asia muestran que los inversionistas optan por esperar hasta tener más claridad sobre el futuro de la Fed y los resultados de cuatro de las siete magníficas.

En Asia, las acciones tecnológicas anotaron un repunte, pero la ausencia de Japón, cerrado por feriado, puso un freno en la sesión. Los índices europeos operan con pérdidas moderadas. Entre las acciones estadounidenses, son las acciones tecnológicas las que concentran la atención. El Nasdaq avanza 0,32%, mientras el S&P500 y el Dow Jones operan planos con ligera tendencia alza. El dólar avanza 0,11%.

La Reserva Federal será la protagonista durante la jornada. Se espera que el Senado apruebe hoy la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Fed, gracias al dominio de los republicanos. Warsh, sin embargo, podría convertirse en el primer líder de la Fed en no contar con un apoyo bipartisano.

De aprobarse su nominación, para cuando se dirija a la audiencia, Jerome Powell podría despedirse oficialmente, pues sería su última reunión como presidente del emisor. El mercado espera que la Fed mantenga la tasa de interés, y los futuros están mostrando mayores apuestas a que la pausa se extienda por el resto de 2026.

Las preguntas durante la rueda de prensa se concentrarán en la división al interior de la Fed y el futuro de Powell. ¿Continuará como gobernador hasta 2028?

El debate sobre el legado de Powell probablemente se centrará en su defensa de la independencia de la Fed frente a la presión implacable de Trump, quien fue precisamente quien lo nombró. Tampoco está claro aún si Powell seguirá como gobernador de la Fed una vez que su mandato como presidente finalice oficialmente el 15 de mayo. De hacerlo, bloquearía la posibilidad para que la Casa Blanca nombre a otro gobernador y eventualmente podría ser un voto en contra de las reformas que Warsh espera implementar.

Tras el cierre de la sesión, el foco girará hacia la IA y el resultado de las grandes tecnológicas, con cuatro de las siete magníficas en agenda. Inversionistas pondrán especial atención a los planes de inversión de Alphabet, Microsoft, Meta y Amazon y su capacidad de financiamiento dado el ritmo de crecimiento de sus ingresos. Para Microsoft la exposición a OpenAI, en la que es uno de los principales inversionistas, será otro tema clave en su conferencia con inversionistas.

UBS y Santander son dos empresas que destacan al inicio de la jornada. Ambos bancos reportaron positivos resultados. Santander vio crecer sus utilidades 12% en el primer trimestre, pero acusó un golpe por su exposición al colapso de la firma británica Market Financial Solutions lo que lleva a la acción a un alza de solo 0,83%. Mientras, las acciones de UBS suben más de 4%.

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